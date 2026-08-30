Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz mieli powody do świętowania. Córka tancerzy zaliczyła zabawną wpadkę

Hanna Żudziewicz udostępniła w sieci radosne momenty z rodzinnej uroczystości. Znanana tancerka zamieściła na swoim profilu instagramowym relację z przyjęcia urodzinowego, które przygotowano dla jej męża. Podczas świętowania okazało się, że mała Róża nie do końca zna wiek swojego ojca. Dziewczynka stwierdziła z przekonaniem, że tancerz skończył 39 lat, po czym została błyskawicznie poprawiona przez rozbawionych rodziców.

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Głównym powodem rodzinnego spotkania były urodziny Jacka Jeschke. W tym szczególnym dniu Hania Żudziewicz opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

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Sto lat dla najlepszego taty i męża! Życzymy Ci, żebyś nigdy nie przestał marzyć odważnie i żyć po swojemu. Żeby to, co najlepsze, wciąż było przed Tobą, a każdy kolejny rok przynosił Ci więcej powodów do wdzięczności niż poprzedni. My już mamy swój największy powód - Ciebie.

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Podczas wręczania urodzinowego plakatu, Jacek Jeschke postanowił zapytać córkę o swój wiek. Czteroletnia Róża, będąc na rękach ojca, pewnie odpowiedziała, że kończy on 39 lat. Małżeństwo szybko skorygowało jej odpowiedź, zaznaczając, że tancerz ma 35 lat. Ta urocza pomyłka wywołała powszechne rozbawienie, z którego śmiała się również sama dziewczynka.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz zrobili przerwę od Tańca z Gwiazdami

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke są często określani mianem absolutnych mistrzów "Tańca z Gwiazdami". To oni mogą pochwalić się największą liczbą zdobytych Kryształowych Kul. W ostatniej, wiosennej edycji show to właśnie Żudziewicz wytańczyła zwycięstwo, a jej mąż zajął wysokie drugie miejsce na podium.

Po tych wielkich triumfach popularna para ogłosiła decyzję o czasowym wycofaniu się z programu. Chociaż Edward Miszczak starał się namówić do pozostania przynajmniej jedno z nich, tancerze zdecydowali się na całkowite skupienie się na życiu rodzinnym oraz opiece nad czteroletnią Różą.

Instagramowy wpis celebrujący urodziny tancerza spotkał się z ogromnym odzewem internautów. Sekcja komentarzy szybko zapełniła się mnóstwem serdecznych życzeń dla solenizanta.

Internauci życzą Jackowi Jeschke sto lat

Wszystkiego co Naj NajNajNaj z okazji urodzin! Dużo zdrówka! Sto lat dla Jacka!!! Szczęścia i miłości od Hani, Różyczki i Hachiego iech Ci się darzy w zdrowiu i miłości!!! Spokoju w sercu i siły, by spełniać marzenia! Sto lat!! GoGo Jeschke Team Nie przegap: Skolim przemówił do młodzieży w Juracie. "Nie dopuśćmy do takiej sytuacji"