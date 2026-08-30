Karol Linetty wraca do Ekstraklasy. Kto jeszcze wzmocni wrocławski klub?

Powrót do Polski po dziesięciu latach

Środkowy pomocnik spędził ostatni sezon w tureckim zespole Kacaelispor Kulubu, ale jego kariera to głównie występy na włoskich boiskach. W 2016 roku wyjechał z Lecha Poznań do Sampdorii Genua, gdzie zagrał w 124 oficjalnych spotkaniach. Później reprezentował także barwy Torino FC, co pozwoliło mu zbudować mocną pozycję za granicą. Na boiskach włoskiej Serie A rozegrał łącznie 255 meczów i zdobył 14 bramek.

Zawodnik jest wychowankiem Lecha Poznań, w którym zadebiutował na poziomie najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Niespełna 31-letni pomocnik to również doświadczony reprezentant kraju, dla którego wystąpił w 47 meczach. W koszulce drużyny narodowej strzelił do tej pory pięć goli. Jedną z najważniejszych bramek zdobył podczas turnieju Euro 2020.

„Nie jest tajemnicą, że potrzebowaliśmy ruchów na giełdzie transferowej po tym, jak wyglądał początek sezonu w ekstraklasie. Dotkliwej kontuzji doznał Michał Mokrzycki, która wyklucza go z gry na dłuższy czas. Potrzebowaliśmy wzmocnień w środku pola i niewątpliwie ściągnięcie Karola takim wzmocnieniem jest. To zawodnik z ogromnym doświadczeniem, który szybko powinien wnieść do zespołu jakość i pewność w grze”

Kiedy zadebiutuje nowy nabytek Śląska Wrocław?

Dołączenie 31-letniego piłkarza to bezpośrednia reakcja zarządu na trudny początek obecnego sezonu. Dyrektor sportowy Rafał Grodzicki przyznał, że kontuzja podstawowego zawodnika wymusiła szybkie działanie na rynku transferowym. Władze klubu z Dolnego Śląska nie wykluczają sprowadzenia jeszcze jednego gracza przed zamknięciem okienka. Czas na rejestrację nowych zawodników w polskiej lidze mija 9 września.

Drużyna prowadzona przez trenera Ante Simundzę zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie sześć punktów po sześciu rozegranych meczach. Zespół staje przed szansą na przełamanie w pucharowym starciu z Pogonią Szczecin, które zaplanowano na 3 września o godzinie 20.30. Następnie wrocławianie udadzą się na trudny wyjazd na Podlasie. W siódmej serii gier zmierzą się z Jagiellonią Białystok 6 września o godzinie 20.15.