Karol Linetty wraca do Ekstraklasy. Kto jeszcze wzmocni wrocławski klub?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-30 14:15

Karol Linetty oficjalnie został nowym graczem Śląska Wrocław, podpisując umowę ważną do czerwca 2028 roku. Reprezentant Polski wraca do kraju po dziesięciu latach gry za granicą. Śląsk Wrocław liczy, że Karol Linetty szybko wzmocni środek pola.

Noga piłkarza w czarnym korku uderzająca w piłkę na murawie. O transferze Karola Linettego do Śląska przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w piłkę na zielonej murawie stadionu, wzbijając grudki ziemi.

Powrót do Polski po dziesięciu latach

Środkowy pomocnik spędził ostatni sezon w tureckim zespole Kacaelispor Kulubu, ale jego kariera to głównie występy na włoskich boiskach. W 2016 roku wyjechał z Lecha Poznań do Sampdorii Genua, gdzie zagrał w 124 oficjalnych spotkaniach. Później reprezentował także barwy Torino FC, co pozwoliło mu zbudować mocną pozycję za granicą. Na boiskach włoskiej Serie A rozegrał łącznie 255 meczów i zdobył 14 bramek.

Zawodnik jest wychowankiem Lecha Poznań, w którym zadebiutował na poziomie najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Niespełna 31-letni pomocnik to również doświadczony reprezentant kraju, dla którego wystąpił w 47 meczach. W koszulce drużyny narodowej strzelił do tej pory pięć goli. Jedną z najważniejszych bramek zdobył podczas turnieju Euro 2020.

„Nie jest tajemnicą, że potrzebowaliśmy ruchów na giełdzie transferowej po tym, jak wyglądał początek sezonu w ekstraklasie. Dotkliwej kontuzji doznał Michał Mokrzycki, która wyklucza go z gry na dłuższy czas. Potrzebowaliśmy wzmocnień w środku pola i niewątpliwie ściągnięcie Karola takim wzmocnieniem jest. To zawodnik z ogromnym doświadczeniem, który szybko powinien wnieść do zespołu jakość i pewność w grze”

Kiedy zadebiutuje nowy nabytek Śląska Wrocław?

Dołączenie 31-letniego piłkarza to bezpośrednia reakcja zarządu na trudny początek obecnego sezonu. Dyrektor sportowy Rafał Grodzicki przyznał, że kontuzja podstawowego zawodnika wymusiła szybkie działanie na rynku transferowym. Władze klubu z Dolnego Śląska nie wykluczają sprowadzenia jeszcze jednego gracza przed zamknięciem okienka. Czas na rejestrację nowych zawodników w polskiej lidze mija 9 września.

Drużyna prowadzona przez trenera Ante Simundzę zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie sześć punktów po sześciu rozegranych meczach. Zespół staje przed szansą na przełamanie w pucharowym starciu z Pogonią Szczecin, które zaplanowano na 3 września o godzinie 20.30. Następnie wrocławianie udadzą się na trudny wyjazd na Podlasie. W siódmej serii gier zmierzą się z Jagiellonią Białystok 6 września o godzinie 20.15.

Rolki