Donna Vekić zachwyca w bikini. Była dziewczyna Wawrinki rzuca wyzwanie Świątek

Spis treści Donna Vekić w bikini! Seksowne zdjęcia z plaży i sesji

Donna Vekić swój życiowy rezultat osiągnęła na igrzyskach w Paryżu, gdzie wbrew oczekiwaniom ekspertów sięgnęła po srebro. Zbliżający się pojedynek z Igą Świątek będzie zatem starciem dwóch medalistek olimpijskich.

Wysoka, licząca 179 centymetrów wzrostu blondynka przyciąga spojrzenia zjawiskową urodą. Na korcie i poza nim chętnie staje przed obiektywem w roli modelki. Fani wielokrotnie mogli też podziwiać jej odważne i kuszące fotografie z nadmorskich kurortów.

Zamiłowanie do sportu to u Donny Vekić kwestia genów, co widać po karierze jej brata Bruno, który jest piłkarzem. Jako mała dziewczynka w rodzinnym Osijeku wyobrażała sobie, że zostanie gwiazdą gimnastyki. Jej relacje damsko-męskie często lądowały na pierwszych stronach gazet. Szerokim echem odbił się jej romans ze szwajcarskim triumfatorem imprez wielkoszlemowych, Stanem Wawrinką. To dla młodziutkiej zawodniczki doświadczony tenisista rozstał się ze swoją żoną Ilham Vuilloud, a długo skrywana relacja wywołała spore poruszenie w mediach.

Wieloletni związek chorwackiej tenisistki i utytułowanego Szwajcara zakończył się nieprzyjemnym zgrzytem. Byli partnerzy usunęli wszystkie wspólne fotografie ze swoich internetowych profili. W późniejszym czasie widywano ją w towarzystwie piłkarza Bruno Petkovicia, a kuluarowe doniesienia sugerowały również bliską relację z kolegą po fachu, Borną Coriciem.

Donna Vekić w bikini! Seksowne zdjęcia z plaży i sesji