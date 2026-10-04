Grand Prix Bahrajnu dla Verstappena. Kto odpadł z rywalizacji w Malezji

Max Verstappen triumfuje w trudnych warunkach

Niedzielna rywalizacja na torze w Malezji opóźniła się o ponad półtorej godziny z powodu deszczu. Mokra nawierzchnia sprawiła, że wyścig miał bardzo chaotyczny i nieprzewidywalny przebieg. Max Verstappen wystartował z pole position, jednak już w pierwszych sekundach zmagań spadł na trzecią pozycję w stawce.

Holenderski kierowca odzyskał prowadzenie dzięki pojawieniu się na torze samochodu bezpieczeństwa oraz zjazdom do alei serwisowej w najodpowiedniejszych momentach. Drugie miejsce w niedzielnej rywalizacji zajął Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, natomiast na trzeciej pozycji zmagania zakończył Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari.

Kiedy odbędzie się kolejna runda mistrzostw?

Kierowca zespołu Red Bull odniósł w ten weekend siedemdziesiąte drugie zwycięstwo w swojej sportowej karierze. W klasyfikacji wszech czasów Max Verstappen znajduje się obecnie na trzecim miejscu, ustępując wyłącznie Lewisowi Hamiltonowi ze stu sześcioma wygranymi oraz Michaelowi Schumacherowi z dorobkiem dziewięćdziesięciu jeden triumfów.

Zawodów w Malezji nie ukończył wicelider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, kierowca Mercedesa George Russell. W efekcie strata Brytyjczyka do prowadzącego w tabeli Antonellego wzrosła do osiemdziesięciu czterech punktów. Do końca sezonu pozostało siedem rund, a najbliższa z nich odbędzie się 11 października w Singapurze.