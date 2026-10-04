Dariusz Kowalski uczestnikiem zderzenia samochodów. Aktor otrzymał mandat po stłuczce?

Groźne zderzenie w Gabryelinie. Dariusz Kowalski z "Plebanii" wśród uczestników

Chwile pełne nerwów na drodze przeżył Dariusz Kowalski. Popularny aktor uczestniczył w zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch aut w Gabryelinie. Po chwili na miejsce dotarły odpowiednie służby, by zabezpieczyć teren. Artysta, doskonale znany jako bezwzględny Janusz Tracz z serialu "Plebania", prowadził Toyotę, z kolei za kierownicą Volkswagena siedziała 53-letnia kobieta.

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Redakcja "Super Expressu" dotarła do dokładniejszych ustaleń w sprawie tego incydentu drogowego w Gabryelinie. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że to kierujący Toyotą został wskazany jako winny całego zamieszania na drodze, za co też nałożono na niego grzywnę. Policjanci zweryfikowali stan trzeźwości obojga kierujących i okazało się, że byli oni całkowicie trzeźwi, a także legitymowali się odpowiednimi dokumentami uprawniającymi do jazdy. Więcej informacji o tej stłuczce zdobył dla dziennika Piotr Lis.

Na miejscu kolizji pojawiły się służby ratunkowe. Jeszcze przed przyjazdem strażaków i policjantów na miejscu pojawił się Zespół Ratownictwa Medycznego.

Pracowały trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 13 strażaków. Był również Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej i policją - relacjonował "Super Expressowi" sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.

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Kolizja drogowa Volkswagena i Toyoty. Sprawcą jest kierujący Toyotą. Kierowca Toyoty otrzymał mandat. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji