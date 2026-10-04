Boczarska i Banasiuk odpoczywają w Karpaczu. Aktorka pozuje w kostiumie kąpielowym przy wodospadzie

Magdalena Boczarska w Karpaczu. Gorące kadry w kostiumie kąpielowym

Od wielu lat Magdalena Boczarska imponuje widzom swoimi umiejętnościami aktorskimi oraz niesłabnącym urokiem osobistym. Ostatnio 47-latka postanowiła pochwalić się w sieci fotografiami z urokliwych rejonów Karpacza. Na Instagramie opublikowała zbiór zdjęć z wypadu w góry, gdzie towarzyszy jej partner, Mateusz Banasiuk.

Znana z ekranów dwójka ewidentnie zdecydowała się na relaks z dala od głośnych i tłocznych aglomeracji. Aktorka czerpała pełnymi garściami z dobrodziejstw przyrody, a jedno z ujęć w szczególny sposób zwraca na siebie uwagę.

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Boczarska pozuje przy wodospadzie. Mateusz Banasiuk mógł podziwiać ukochaną

W udostępnionej przez gwiazdę galerii nie brakuje ujęć ze spacerów po górskich szlakach, widowiskowych pejzaży oraz chwil spędzanych nad brzegiem wody. Boczarska zaprezentowała też fanom, w jaki sposób ładuje baterie w pobliżu wodospadu.

Artystka weszła do rześkiej wody ubrana w strój kąpielowy. Na opublikowanych fotografiach wygląda niezwykle zmysłowo, a górska sceneria jeszcze bardziej potęguje unikalny charakter tych zdjęć. Wśród materiałów znalazły się także nieco bardziej osobiste momenty z urlopu. Boczarska zdradziła rąbek tajemnicy na temat tego, jak dzieli wolne chwile z Mateuszem Banasiukiem. Zakochani od lat stanowią jedną z najbardziej sympatycznych par w polskim show-biznesie, chociaż zazwyczaj starają się unikać przesadnego afiszowania się swoją prywatnością w mediach.

Tym razem gwiazda zrobiła mały wyjątek, dzieląc się z fanami fragmentami swojej górskiej wycieczki. Opublikowane kadry momentalnie wzbudziły zainteresowanie internautów, którzy nie kryli zachwytu nad urodą i naturalnością tej dwójki.

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