Izabella Krzan zadebiutowała na Oscarach. Jedna rzecz mocno ją zaskoczyła na miejscu

Oscary 2026. O tych kreacjach mówiło się najwięcej

Za nami 98. rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, stanowiące wielki finał sezonu filmowych wyróżnień. Złota statuetka to symbol sukcesu, rozpoznawalny nie tylko przez zapalonych kinomanów. Gala oscarowa od dekad przyciąga uwagę całego świata i wzbudza ogromne emocje.

W tegorocznej edycji bezkonkurencyjny okazał się obraz "Jedna bitwa po drugiej", triumfując w aż sześciu kategoriach. Jednak, podobnie jak w poprzednich latach, równie gorącym tematem co same statuetki, były zjawiskowe stylizacje zaproszonych gości. Zanim rozpocznie się oficjalna część wydarzenia, uczestnicy dumnie prezentują na czerwonym dywanie kreacje od największych światowych projektantów.

W trakcie tegorocznej ceremonii obiektywy aparatów szczególnie chętnie skupiały się na Demi Moore i Gwyneth Paltrow. Ich niepowtarzalne outfity wywołały spore poruszenie i w błyskawicznym tempie stały się jednym z głównych wątków dyskusji w mediach społecznościowych.

Izabella Krzan relacjonuje kulisy Oscarów 2026

Zanim ruszyła główna ceremonia, na czerwonym dywanie w świetle fleszy stanęła Izabella Krzan. Nowa twarz stacji TVN pełniła funkcję specjalnej korespondentki, przejmując pałeczkę po Kindze Rusin i Ewie Drzyzdze. Była modelka pochwaliła się relacją zza oceanu, prezentując się w zjawiskowej czarnej sukni, w której z powodzeniem mogłaby uchodzić za jedną z hollywoodzkich gwiazd.

Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oraz na antenie "Dzień Dobry TVN", prezenterka dzieliła się z widzami ciekawostkami zarówno z samej gali, jak i z jej zaplecza.

"Witajcie kochani, dzień dobry, a w Los Angeles "dobry wieczór" i ta noc na pewno się długo nie zatrzyma, będą świętować. (...) Wielkie zaskoczenie? Chyba takiego nie było. (...) Mam wrażenie, że ci, którzy wygrali, mogli czuć, że to właśnie do nich trafi ta statuetka, a także ci, którzy przyznawali nagrody i fani filmów, mogli się spodziewać takiego werdyktu" - mówiła Krzan.

Dziennikarka wyjawiła również dość nieoczekiwany fakt dotyczący lokalizacji Oscarów. Choć powszechnie wiadomo, że impreza od lat odbywa się w słynnym Dolby Theatre w sercu Los Angeles, mało kto zdaje sobie sprawę, że ten kultowy obiekt mieści się... wewnątrz centrum handlowego!

"To był mój pierwszy raz na Oscarach, nie wiem, czy ostatni... to się okaże za rok! (...) Myślę, że jak ochłonę, to będę miała jakąs opinię na ten temat, bo w tym momencie to miks zmęczenia i brzebodźcowania, bo Dolby Theatre nie każdy wie, że znajduje się w galerii handlowej. To chyba było moje największe zdziwienie - miejsce tak ważnego wydarzenia" - podsumowała.

26