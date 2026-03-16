"Jedna bitwa po drugiej" - gdzie obejrzeć film? O czym jest oscarowy hit z Leonardo DiCaprio?

Tegoroczna gala rozdania Oscarów bez wątpienia należała do jednego tytułu. Film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona zdeklasował konkurencję, zdobywając aż sześć prestiżowych statuetek. Akademia Filmowa doceniła produkcję w najważniejszych kategoriach, przyznając jej nagrody za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz adaptowany. To najnowsze dzieło twórcy takich klasyków jak "Aż poleje się krew" czy "Magnolia" już od swojej kinowej premiery we wrześniu zbierało entuzjastyczne recenzje zarówno od krytyków, jak i widzów na całym świecie. Teraz, po oscarowym triumfie, zainteresowanie filmem sięgnęło zenitu.

"Jedna bitwa po drugiej" - o czym jest film?

Fabuła skupia się na skomplikowanej i pełnej napięcia historii ojca i córki, którzy muszą stawić czoła demonom przeszłości. Zatem o czym jest film "Jedna bitwa po drugiej"? Głównym bohaterem jest Bob, w którego wciela się brawurowy Leonardo DiCaprio. To zmęczony życiem rewolucjonista, który od lat egzystuje w stanie permanentnego odurzenia i paranoi. Jego jedynym oparciem jest zadziorna i niezwykle pewna siebie córka, Willa (Chase Infiniti). Ich kruchy świat rozpada się, gdy po 16 latach nieobecności powraca śmiertelny wróg Boba, grany przez Seana Penna. W tym samym czasie jego córka znika w tajemniczych okolicznościach. Zdesperowany ojciec musi porzucić dotychczasowe życie i zrobić wszystko, by ją odnaleźć, co zmusza go do konfrontacji z własną, bardzo skomplikowaną przeszłością.

"Jedna bitwa po drugiej" - obsada. Gwiazdy w filmie Paula Thomasa Andersona

Siłą napędową filmu jest bez wątpienia jego gwiazdorska obsada. W roli głównej występuje Leonardo DiCaprio ("Wilk z Wall Street", "Django"), który, co ciekawe, zastąpił w tej roli Joaquina Phoenixa ("Joker", "Gladiator"). Partnerują mu inne wielkie nazwiska światowego kina. W rolę antagonisty wcielił się legendarny Sean Penn ("Rzeka tajemnic"), a na ekranie zobaczymy również takie sławy jak Benicio Del Toro ("Sicario"), Regina Hall ("Straszny film"), wokalistkę Teyanę Taylor ("Tysiąc i jeden") oraz młodą i utalentowaną Chase Infiniti ("Uznany za niewinnego"). Taki aktorski zespół gwarantuje najwyższy poziom i niezapomniane emocje.

"Jedna bitwa po drugiej" - gdzie obejrzeć film online?

Po kinowym debiucie i oscarowym sukcesie film trafił do świata streamingu, dzięki czemu można go obejrzeć bez wychodzenia z domu. Pytanie, które zadaje sobie teraz każdy fan kina, brzmi: gdzie obejrzeć "Jedna bitwa po drugiej"? Mamy świetną wiadomość dla subskrybentów jednej z najpopularniejszych platform. Film jest już dostępny w ramach abonamentu w serwisie HBO Max. To jednak niejedyna opcja. Produkcję można również wypożyczyć lub kupić na platformach VOD, takich jak Apple TV, Play NOW, Rakuten TV oraz Prime Video. Możliwości jest wiele, więc każdy znajdzie dogodny dla siebie sposób, by nadrobić ten głośny i nagradzany tytuł.