Motocyklista w powiecie bolesławieckim. Pędził 157 km/h i jechał na jednym kole

Niebezpieczna jazda motocyklisty w obszarze zabudowanym

Funkcjonariusze z bolesławieckiego Wydziału Ruchu Drogowego podjęli interwencję wobec kierującego motocyklem, którego zachowanie na drodze stwarzało zagrożenie dla innych osób. 30-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego wjechał w obszar zabudowany, mając na liczniku 157 km/h. Mundurowi odnotowali, że nie było to jedyne przewinienie mężczyzny podczas tej jazdy. Kierowca wielokrotnie ignorował przepisy, przekraczając podwójną linię ciągłą oraz wyprzedzając inne pojazdy na skrzyżowaniu i oznakowanym przejściu dla pieszych.

Jazda na jednym kole i brak badań technicznych

W trakcie obserwacji poczynań motocyklisty policjanci zauważyli, że przy prędkości przekraczającej 150 km/h poderwał on pojazd i kontynuował jazdę na jednym kole. Funkcjonariusze ocenili to zachowanie jako przejaw ogromnej brawury oraz rażące lekceważenie bezpieczeństwa samego kierującego i pozostałych uczestników ruchu. Podczas szczegółowej kontroli pojazdu wyszło na jaw, że motocykl nie ma ważnego badania technicznego. Termin obowiązkowego przeglądu upłynął w maju 2026 roku.

Utrata prawa jazdy i konsekwencje prawne

Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości 30-latek poniósł już pierwsze konsekwencje, ponieważ policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna musi przygotować się na dalsze kroki prawne, gdyż za wszystkie popełnione wykroczenia drogowe będzie odpowiadał przed sądem. Całość interwencji została udokumentowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, którzy przypominają o konieczności zachowania ostrożności na drogach.

Źródło: Policja.pl