Izabella Krzan i jej sportowa przeszłość. Tego o gwieździe TVN mogliście nie wiedzieć

Izabella Krzan, kojarzona z występów w TVP oraz TVN, ma za sobą poważny epizod sportowy, uwieńczony brązowym medalem mistrzostw Polski juniorek.

Mierząca aż 183 cm wzrostu celebrytka występowała na pozycji atakującej, a jej brat odpowiada za przygotowanie fizyczne w klubie Indykpol AZS Olsztyn.

Mimo sporych predyspozycji do zawodowej gry w siatkówkę, ostatecznie zdecydowała się na ścieżkę modelki i prezenterki telewizyjnej.

Sukcesy sportowe Izabelli Krzan przed karierą w mediach

Przez siedem lat Izabella Krzan była jedną z kluczowych postaci Telewizji Polskiej. Potem przeszła do Kanału Zero, gdzie dołączyła do swojego redakcyjnego kolegi, Tomasza Kammela. Współpraca z internetowym projektem nie trwała jednak długo, gdyż modelka zdecydowała się na transfer do TVN, gdzie prowadziła m.in. "Dzień dobry TVN" i "Afrykę Express". Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zanim świat mediów ją pochłonął, miała szansę na wielką karierę na siatkarskim parkiecie. Mierząca 183 cm doskonale radziła sobie jako atakująca, zdobywając nawet brązowy medal mistrzostw Polski juniorek. Choć jej ciało zmieniało się na przestrzeni lat, sportowa sylwetka pozostała jej znakiem rozpoznawczym do dzisiaj.

Rodzinne powiązania gwiazdy TVN z siatkówką

Sentyment prezenterki stacji TVN do dyscypliny nie jest przypadkowy, a siatkówka w jej życiu wciąż jest obecna poprzez rodzinę. Jej brat Grzegorz Krzan pracuje jako trener przygotowania motorycznego w zespole Indykpol AZS Olsztyn, a sam w przeszłości był zawodnikiem. Co więcej, kiedyś celebrytka tworzyła związek z Michałem Filipem, siatkarzem, który później spotykał się z gwiazdą światowego formatu, Paolą Egonu. Wybór show-biznesu zamiast profesjonalnego sportu wydaje się jednak trafioną decyzją, choć jej potencjał na boisku był niezaprzeczalny. Obecnie Izabella Krzan dba o formę rekreacyjnie, co przekłada się na jej wciąż doskonałą kondycję fizyczną widoczną na zdjęciach.

Metamorfoza sylwetki byłej siatkarki

