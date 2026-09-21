Joanna Jędrzejczyk zachwyciła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jej kreacja przyciągnęła wszystkie spojrzenia

Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"

Niedzielny odcinek polsatowskiego show, wyemitowany 20 września, dostarczył widzom wielu emocji. Wyjątkowość tego wydania polegała na zmianie zasad punktacji – maksymalna nota wynosiła tym razem 50 punktów (zamiast 40). Dodatkową atrakcją była obecność Maryli Rodowicz w jury, a uczestnicy prezentowali swoje umiejętności do największych przebojów wokalistki. W tych warunkach doskonale poradziła sobie Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC, trenująca pod okiem Kamila Kuroczki, zatańczyła do utworu "Ludzie gadają" z muzyką Seweryna Krajewskiego. Występ gwiazdy sportów walki zachwycił nie tylko techniką, ale też zjawiskową stylizacją. Jędrzejczyk zaprezentowała się w kreacji eksponującej plecy, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem publiczności.

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Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami" zanotowała najlepszy występ

Występ zawodniczki MMA spotkał się z gorącym przyjęciem ze strony jury. Sama Maryla Rodowicz przyznała, że podczas tańca Jędrzejczyk wyobrażała sobie siebie na parkiecie. Z kolei Rafał Maserak, stały juror programu, zwrócił uwagę na ogromny postęp techniczny uczestniczki.

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Od pierwszego odcinka obserwuje każdego rozwój. (...) Ty w tym momencie zrobiłaś największy rozwój. Twoja rama zrobiła się wszechstronna

Zasugerował on jednak, by Jędrzejczyk w kolejnych tygodniach poświęciła więcej uwagi pracy stóp. Pozytywnie o tańcu wypowiedziała się również Iwona Pavlović.

Bardzo pięknie się bronisz

Para zdobyła ostatecznie 37 punktów, co stanowiło 74 proc. możliwej do zdobycia puli. Był to ich zdecydowanie najlepszy wynik, ponieważ w dwóch pierwszych odsłonach zgromadzili po 22 punkty. Z rywalizacją w trzecim odcinku pożegnali się natomiast Matteo Brunetti i Izabela Skierska.