Turniej WTA w Singapurze. Kto będzie kolejną rywalką Mai Chwalińskiej?

Udany start polskiej tenisistki w Singapurze

Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebeccę Sramkovą 6:4, 6:2 w pierwszej rundzie zawodów. Zawodniczki rywalizują w turnieju WTA 500 rozgrywanym na twardych kortach w Singapurze. 24-letnia Polka przystąpiła do tej imprezy rozstawiona z numerem piątym. Tenisistka plasuje się aktualnie na 25. miejscu w oficjalnym rankingu WTA.

Pierwsza przeciwniczka Polki to zawodniczka o pięć lat starsza od Chwalińskiej. Słowaczka zajmuje pozycję sklasyfikowaną o 121 lokat niżej w światowym zestawieniu. Dla obu pań było to już trzecie bezpośrednie starcie na zawodowych kortach. Odniesione zwycięstwo oznacza drugi triumf polskiej zawodniczki w historii tych pojedynków. Oprócz gry pojedynczej, Polka rywalizuje w Singapurze również w turnieju deblowym.

Z kim zagra finalistka French Open?

Kolejną przeciwniczkę w walce o awans do trzeciej rundy Polka pozna w najbliższy wtorek. Wyłoni ją bezpośredni pojedynek pomiędzy reprezentantką Ukrainy a tenisistką ze Stanów Zjednoczonych. Jedną z potencjalnych rywalek jest Ołeksandra Ołyjnikowa, która obecnie plasuje się na 47. pozycji. Jej rywalką w pierwszej rundzie jest Amerykanka Vivian Wolff, zajmująca 240. miejsce w rankingu.

Starcie otwierające rywalizację w singlu zakończyło się dla Polki dwusetowym zwycięstwem w stosunku 6:4, 6:2. Maja Chwalińska ma już na swoim koncie w tym sezonie bardzo istotny sukces na światowych kortach. Reprezentantka Polski jest finalistką tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju French Open. Występ w trwających azjatyckich zawodach jest bacznie obserwowany przez sympatyków tenisa.