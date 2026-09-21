Ból pleców po nocy nie daje ci żyć? Wystarczy jeden banalny ruch

Niewłaściwa pozycja podczas snu, nieodpowiedni materac lub silny stres to główne przyczyny porannego bólu kręgosłupa i sztywności karku.

Problemy te często wynikają z osłabionych mięśni głębokich oraz źle dobranej twardości łóżka.

Poniżej prezentujemy proste ćwiczenia, które przyniosą ulgę Twoim plecom.

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Przyczyny porannego bólu kręgosłupa

Ból pleców oraz sztywność karku to plaga naszych czasów, napędzana przez siedzący tryb życia i niedostatek aktywności fizycznej. Pamiętaj, że każdy przewlekły ból powinien być zdiagnozowany przez lekarza, ponieważ może maskować poważniejsze schorzenia.

Poranne kłucie w lędźwiach lub szyi to często efekt złej pozycji snu, takiej jak leżenie na brzuchu z nienaturalnie wykręconą szyją i nadmiernie wygiętym odcinkiem lędźwiowym. Na szczęście takie dolegliwości zazwyczaj ustępują w ciągu dnia. Ogromny wpływ na kondycję naszego kręgosłupa ma również to, na czym śpimy. Zbyt miękki materac zapada się, zmuszając ciało do nienaturalnego ułożenia, podczas gdy zbyt twardy nie pozwala mięśniom na regenerację i rozluźnienie. Osoby śpiące na boku powinny wybierać materace średnio twarde, natomiast ci śpiący na plecach mogą celować w twardsze podłoże. Nie zapominajmy o poduszce, która musi wspierać szyję tak, aby tworzyła jedną linię z resztą kręgosłupa.

W pozycji leżącej dyski międzykręgowe mają szansę się zregenerować i nawodnić. Jeśli jednak Twój sen jest złej jakości lub masz stany zapalne w organizmie, ten naturalny proces zostaje zaburzony, co rano objawia się uciążliwą sztywnością.

Często zapominanym winowajcą bólu pleców jest stres. Zwiększony poziom kortyzolu i ciągłe napięcie nie pozwalają tkankom na relaks. Warto też pamiętać, że na poranne dolegliwości wpływają zmiany zwyrodnieniowe czy brak ruchu za dnia.

Które mięśnie wspierają kręgosłup?

Zdrowy kręgosłup zależy nie tylko od mięśni pleców, ale od całego kompleksu mięśniowego. Aby pożegnać się z bólem, musisz wzmacniać ciało holistycznie. Do kluczowych mięśni wspierających naszą postawę należą:

Mięśnie głębokie: m.in. mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie wielodzielne, które stabilizują kręgosłup niczym naturalny gorset.

Mięśnie brzucha: ich siła bezpośrednio odciąża odcinek lędźwiowy.

Mięśnie grzbietu: odpowiadają za prawidłową, wyprostowaną sylwetkę.

Mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe: jeśli są słabe, często powodują uciążliwe bóle w dolnej części pleców.

Koci grzbiet: ćwiczenie na ból pleców

Idealnym antidotum na poranną sztywność kręgosłupa jest znane z lekcji WF-u ćwiczenie, czyli koci grzbiet. Przejdź do klęku podpartego, zrób powolny wdech i opuść głowę w dół. Wypchnij górną i środkową część pleców mocno do sufitu, tworząc charakterystyczny łuk. Następnie, wraz z wydechem, obniż brzuch do podłogi, unosząc jednocześnie głowę i kość ogonową do góry. Wykonaj 15 płynnych powtórzeń.

Gdy problemem jest sztywny kark, usiądź wygodnie ze skrzyżowanymi nogami na podłodze. Wykonuj spokojne, boczne skłony głowy – najpierw w kierunku prawego, potem lewego barku. Przytrzymaj pozycję w maksymalnym wychyleniu przez 10 sekund na każdą stronę. Zrób 10 takich powtórzeń.

Jeśli mimo codziennych ćwiczeń ból nie ustępuje, skonsultuj się ze specjalistą. Nowoczesna fizjoterapia potrafi zdziałać cuda, jeśli jest dopasowana do konkretnego problemu.