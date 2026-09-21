Nie zostawiaj mokrej gąbki w tym miejscu. To idealne środowisko dla bakterii

Gąbka do naczyń ma codzienny kontakt z wodą, detergentem i resztkami jedzenia, dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na jej czystość, ale także sposób przechowywania.

Pozostawianie jej w wilgotnym miejscu sprawia, że długo nie może wyschnąć, a takie warunki sprzyjają namnażaniu się mikroorganizmów.

Po każdym użyciu dobrze jest dokładnie ją wypłukać, odcisnąć i odłożyć tak, aby miała dostęp do powietrza i mogła szybko wyschnąć.

Sama gąbka nie może służyć bez końca – gdy zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, rozpadać się albo stale pozostaje wilgotna, lepiej wymienić ją na nową.

Gąbka ma kontakt z wodą, detergentem, resztkami jedzenia i powierzchniami, które właśnie czyścimy. Nic więc dziwnego, że z czasem może gromadzić różnego rodzaju zanieczyszczenia. Problemem staje się przede wszystkim sposób jej przechowywania.

Jeżeli po użyciu pozostaje mokra i nie ma możliwości wyschnięcia, środowisko wewnątrz gąbki długo pozostaje wilgotne. A wilgoć jest jednym z czynników sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów. Dlatego znaczenie ma nie tylko to, jak często wymieniamy gąbkę, ale również gdzie ją odkładamy.

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Nie zostawiaj jej na dnie zlewu

Jednym z gorszych miejsc jest dno zlewu albo jego okolice, gdzie gąbka może mieć stały kontakt z wodą. Podobnie nie jest dobrym rozwiązaniem wrzucanie jej do zamkniętego pojemnika, jeśli jest jeszcze mokra.

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Po użyciu warto dokładnie wypłukać gąbkę z resztek detergentu i jedzenia, odcisnąć ją z nadmiaru wody i odłożyć w miejsce, w którym będzie mogła swobodnie wyschnąć. Dobrym rozwiązaniem jest uchwyt lub podstawka umożliwiająca odpływ wody i dostęp powietrza.

Kiedy trzeba ją wymienić?

Nie ma sensu czekać, aż gąbka zacznie brzydko pachnieć albo zmieni wygląd. Jeśli jest mocno zużyta, zaczyna się rozpadać lub pozostaje stale wilgotna, lepiej ją wymienić. Regularne płukanie i suszenie nie sprawiają bowiem, że będzie mogła służyć bez końca.

Warto również pamiętać, że mokre powierzchnie i przedmioty mogą sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów, dlatego w kuchni znaczenie ma przede wszystkim ograniczanie nadmiaru wilgoci i utrzymywanie czystości. To prosty nawyk, który nie wymaga żadnych specjalnych preparatów.