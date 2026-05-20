Książulo brutalnie o "kraftowym mięsie" "Jakość mięsa jest istotna, ale..."

Kim jest Książulo?

Szymon Nyczke swoją działalność w mediach społecznościowych rozpoczynał pod pseudonimem KOLOROWYVLOG, co od początku silnie wiązało go ze środowiskiem muzycznym, a w szczególności ze sceną rapową. Przez długi czas twórca ten niezwykle konsekwentnie dbał o swoją prywatność, publikując materiały w taki sposób, aby nie pokazywać rzeczy z jego życia. Zanim na dobre poświęcił się karierze w serwisie YouTube, zdobywał praktyczne doświadczenie zawodowe, pracując w branży gastronomicznej oraz prowadząc własny sklep spożywczy.

Obecnie zajmuje się już nie tylko testowaniem kebabów, ale również:

podróżami i sprawdzaniem lokalnych przysmaków;

sprawdzaniem np. cateringów świątecznych od Magdy Gessler,

kontrolowaniem jakości w znanych restauracjach w Polsce.

W życiu osobistym od wielu lat pozostaje w stałym związku z partnerką o imieniu Marta. Choć przez większość kariery Szymon unikał pokazywania jej publicznie, ostatnio zaczął przełamywać tę zasadę, dzieląc się z obserwatorami wspólnymi fotografiami, między innymi z wakacyjnego wyjazdu do Tajlandii. Para nie posiada dzieci, a sam Nyczke, mimo ogromnej rozpoznawalności, wciąż stara się dawkować informacje dotyczące jego sfery prywatnej, robiąc to jednak obecnie w sposób znacznie mniej restrykcyjny niż na samym początku swojej drogi w internecie.

Książulo wprost o jakości mięsa. Tak reaguje obecnie na hasło "kraftowy"

Można śmiało powiedzieć, że to Książulo rozpoczął modę na "kraftowe mięso". Początkowo te dobrej jakości dominowało w Niemczech. Gdy Youtuber zaczął o tym głośno mówić, coraz więcej kebabowni zaczęło stawiać na takie właśnie robione mięso, a nie "zmielone kulki mocy". W niektórych miastach można już tylko takie rolki spotkać, co też wpływa na wyższą cenę. Okazuje się, że sam Książulo powoli ma już też konkretne reakcje na takie hasła.

- Jak widzę „kraftowe mięso” albo jeszcze gorzej „kraftowa karkówka” to omijam. Trwa moda na „kraft”, ale często ponad tym jest kompozycja, pomysł i wyczucie. Nie zrozumcie mnie źle - jakość mięsa jest istotna, ale to powinno być oczywiste, a często dostajemy OK jakość w gównianej kompozycji i ogólny smak się nie zgadza - powiedział Youtuber.

Zauważył też, jak obecnie media społecznościowe są wykorzystywane do reklamy własnych biznesów, a szczególnie mięsa.

- Śmieszne jest jak tiktok w Polsce stał się platformą do promowania „swojego mięsa” przez właścicieli kebabowni (zamów teraz moją pyszna minsa good good). Polacy próbują robić biznes na kebabie, bo jest popularny (5 mln kebabów dziennie sprzedaje się w Polsce) i myślą, że wystarczy nabić cokolwiek na kręciołek, po czym zalać to byle jakim (samorobionym) sosem czosnkowym, ale tylko nieliczni kumają, że każdy składnik ma znaczenie - podsumował youtuber.