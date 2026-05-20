Matura 2026 polski rozszerzony. Błędy kardynalne, arkusze CKE i tematy wypracowania

Jacek Chlewicki
2026-05-20 8:54

Matura 2026 z języka polskiego rozszerzonego: środa 20.05. Początek o godzinie 9. Napisałeś już egzamin i szukasz arkuszy CKE, odpowiedzi oraz tematów wypracowań? W tym artykule znajdziesz arkusz cke z j. polskiego rozszerzonego oraz omówienie tematów wypracowań.

Matura 2026 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 20 maja 2026 roku o godz. 9. Egzamin potrwa 210 minut i będzie polegał na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch podanych tematów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalny harmonogram matur na 2026 rok. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się:

  • 20 maja 2026 r. (środa)
  • godz. 9:00
  • czas trwania: 210 minut

Jak wygląda arkusz maturalny z polskiego rozszerzonego?

Arkusz egzaminacyjny zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Zdający musi wybrać jeden temat i napisać pracę liczącą co najmniej 400 wyrazów.

CKE podkreśla, że:

  • nie ma narzuconej formy wypowiedzi,
  • wypracowanie musi mieć charakter argumentacyjny,
  • konieczne jest odwołanie do lektury obowiązkowej,
  • należy wykorzystać minimum trzy utwory literackie oraz jeden kontekst

Jakie lektury obowiązują na maturze rozszerzonej 2026?

Na egzaminie można odwoływać się do lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.:

  • „Lalka” Bolesława Prusa,
  • „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza,
  • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
  • „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego,
  • „Rok 1984” George’a Orwella,
  • „Dżuma” Alberta Camusa,
  • „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa,
  • „Kordian” Juliusza Słowackiego,
  • „Hamlet” Williama Szekspira.

CKE zaznacza, że w latach 2025–2028 maturzyści mogą korzystać również z części lektur obowiązujących według wcześniejszej podstawy programowej z 2018 roku.

Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze maturalne z języka polskiego rozszerzonego zostaną opublikowane przez CKE tego samego dnia po egzaminie. Zgodnie z informacją komisji:

arkusze z egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00 pojawią się około godz. 14:00.

W sieci szybko pojawią się również proponowane odpowiedzi oraz omówienia tematów wypracowań przygotowywane przez nauczycieli i ekspertów. Według danych CKE maturę rozszerzoną z języka polskiego w 2026 roku zadeklarowało ponad 65 tysięcy osób. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

