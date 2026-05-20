Na tym piętrze mieszka się najlepiej. Eksperci i numerolodzy są zgodni

Decyzja o wyborze kondygnacji ma ogromne znaczenie, a specjaliści z rynku nieruchomości najczęściej polecają poziomy od drugiego do czwartego.

Środkowe piętra gwarantują optymalne zachowanie ciepła oraz dyskrecję, pozbawiając mieszkańców problemów znanych z parteru czy dachu.

Warto sprawdzić, co o poszczególnych piętrach mówi magia liczb oraz na jakie pułapki uważać przy nabywaniu lokalu na najniższym poziomie.

Złoty środek na rynku nieruchomości. Eksperci zdradzają najlepsze piętro do mieszkania

Inwestycja we własne lokum wiąże się z potężnym obciążeniem domowego budżetu i rzutuje na naszą codzienność przez długie lata. Zanim podpiszemy akt notarialny, bierzemy pod lupę szereg istotnych parametrów. Nabywcy skrupulatnie weryfikują ceny, standard deweloperski, nowoczesne udogodnienia oraz bliskość węzłów komunikacyjnych. Pośrednicy rynkowi zauważają jednak inną, bardzo wyraźną tendencję. Klienci mają swoje ściśle określone preferencje dotyczące wysokości, na jakiej chcą zamieszkać, co bezpośrednio przekłada się na popularność konkretnych kondygnacji.

Wysokość położenia lokalu często bywa analizowana przez pryzmat wierzeń ezoterycznych. Zwolennicy numerologii przekonują, że przypisane do piętra wibracje warunkują szczęście domowników, wskazując poziom trzeci jako oazę domowego spokoju, a ósmy jako magnes na bogactwo. Z kolei analitycy rynku twardo stąpają po ziemi i na podstawie statystyk udowadniają, że najszybciej znikają z rynku oferty zlokalizowane na drugim, trzecim i czwartym piętrze budynku. Taki wybór to czysty pragmatyzm. Lokatorzy środkowych kondygnacji cieszą się odpowiednim poziomem intymności, a w razie awarii windy bez problemu pokonają schody. Istotny jest również aspekt ekonomiczny, ponieważ otoczone z każdej strony innymi lokalami mieszkania wolniej się wychładzają. Biorąc pod uwagę zarówno argumenty praktyczne, jak i układ gwiazd, bezkonkurencyjnym zwycięzcą zestawień pozostaje trzecie piętro.

Kto decyduje się na parter? Wady i zalety najniższych kondygnacji

Lokale usytuowane na samym dole budynku od zawsze budzą skrajne opinie. Przeciwnicy punktują brak dyskrecji i zwiększone ryzyko wizyty nieproszonych gości, jednak z drugiej strony brak konieczności pokonywania schodów czyni te oferty łakomym kąskiem dla osób starszych oraz rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Kupując mieszkanie na parterze, należy bezwzględnie zainwestować w atestowane systemy antywłamaniowe oraz solidne okna. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na newralgiczny punkt, jakim są drzwi tarasowe, które muszą stawiać maksymalny opór przy próbie sforsowania z zewnątrz. Dodatkowym wyzwaniem bywa nowoczesna architektura, w której królują przezroczyste balustrady. Zapewniają one dostęp do światła, ale wystawiają życie mieszkańców na widok publiczny, wymuszając stosowanie maskujących mat czy roślinnych osłon.