Iza Miko w "Tańcu z Gwiazdami" nosi nietypowe obuwie. Aktorka tańczy na niebotycznych obcasach

Iza Miko zaskakuje w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Kultowy format Polsatu niezmiennie gromadzi przed ekranami ogromną widownię, dostarczając mnóstwa wrażeń i generując gorące dyskusje w internecie. Ostatnia odsłona tanecznego show wywołała spore poruszenie za sprawą bardzo charakterystycznego elementu garderoby Izy Miko. Znana aktorka założyła na swój występ obuwie na zdecydowanie wyższym obcasie w porównaniu do standardowych modeli innych startujących gwiazd. Dziennikarze "Super Expressu" postanowili dopytać artystkę o kulisy tej niecodziennej decyzji. Wielka gwiazda kina odpowiedziała na to pytanie z rozbrajającą szczerością.

Dlaczego Iza Miko wybrała wyższe buty do tańca?

Znana artystka otwarcie przyznała, że świadomie wybrała o wiele bardziej wymagającą ścieżkę w telewizyjnym show. Uwielbia bowiem sprawdzać swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Przedstawiciele mediów po zakończonym nagraniu zwrócili uwagę na jej nieszablonowe obuwie. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy aktorka z uśmiechem na ustach potwierdziła te przypuszczenia, zaznaczając jasno, że jej szpilki drastycznie różnią się od klasycznych wariantów noszonych przez resztę uczestników.

Ja stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę i moje buty są trochę wyższe, a nawet o wiele wyższe - powiedziała "Super Expressowi" Iza Miko.

Słowa znanej aktorki szybko skomentował jej trener, Albert Kosiński, ucinając wszelkie spekulacje o ewentualnym przypadku. Partner taneczny gwiazdy z pełnym przekonaniem zaznaczył, że Iza Miko korzysta z modeli przeznaczonych dla wykwalifikowanych zawodniczek, a nierzadko jej obcasy przewyższają nawet te stosowane na profesjonalnych turniejach.

Iza tańczy w butach, jak profesjonalne tancerki tańczą na turniejach. A niektóre tańczą nawet w niższych, więc tak - mówi "Super Expressowi" Albert Kosiński.

Korzystanie z takiego obuwia oznacza drastyczny wzrost poziomu trudności podczas każdej choreografii. Znacznie podwyższony obcas mocno utrudnia odpowiednie zbalansowanie ciężaru ciała, a perfekcyjne wykonanie poszczególnych figur wymaga od tancerki tytanicznej pracy. Biorąc pod uwagę te wyśrubowane warunki, fani formatu mają pełne prawo podziwiać imponujące umiejętności Izy Miko na telewizyjnym parkiecie. O tym niezwykłym detalu z aktorką i jej trenerem rozmawiała dziennikarka Julita Buczek.