Iza Miko chwali się sylwetką w Grecji. Rezygnuje z kremu z filtrem i podaje zaskakujący powód

Izabella Miko wypoczywa w Grecji. Aktorka chwali się figurą

Działająca od wielu lat w branży rozrywkowej 45-letnia Izabella Miko urodziła się w Łodzi, jednak jej lata dziecięce związane były głównie z Warszawą. Obecnie aktorka funkcjonuje jako obywatelka świata, a na stałe rezyduje w Stanach Zjednoczonych, gdzie stara się rozwijać na polu aktorskim. Jej udział w osiemnastej odsłonie show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wywołał niemałe poruszenie ze względu na jej ogromne zamiłowanie do tańca. Z rywalizacji odpadła w szóstym odcinku, a na parkiecie partnerował jej Albert Kosiński.

Mimo że większość czasu spędza w USA, regularnie pojawia się w Polsce. Aktorka chętnie dzieli się w sieci kadrami ze swoich licznych wojaży po świecie. Ostatnio opublikowała zdjęcia prosto z greckiej plaży. Na fotografiach Izabella Miko pozuje w miniaturowym bikini, eksponując swoją wyrzeźbioną sylwetkę.

Zobacz również: Iza Miko skrywała to przez lata. Jej ojciec to gwiazdor kultowych polskich seriali

Iza Miko rezygnuje z filtrów UV. Zaskakujące wyznanie gwiazdy

To jednak nie wakacyjne fotografie, a długi wpis celebrytki odbił się szerokim echem. Izabella Miko z pełną otwartością zdradziła, że kosmetyków ochronnych używa jedynie do twarzy, co tłumaczy zwykłą próżnością.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie

Codziennie nakładam krem z filtrem na twarz. Na ciało już nie. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Twarz to kwestia próżności, przyznaję! Nie chcę przebarwień, chcę starzeć się powoli, więc twarz zawsze dostaje pełną ochronę SPF, bez wyjątku. To czysto kosmetyczna sprawa i pogodziłam się z tym - napisała na wstępnie.

W dalszych słowach Iza Miko wyjaśniła, że zrezygnowała ze smarowania ciała, ponieważ dowiedziała się, jak w rzeczywistości działa światło słoneczne.

Z ciałem decyzja jest inna. Kiedy zrozumiałam, co tak naprawdę robi światło słoneczne, zakrywanie go w całości przestało mieć dla mnie sens - przyznała i przeszła do szczegółowego opisu zalet wystawiania na słońce niezabezpieczonej filtrem skóry.

Aktorka wspomniała o tym, że promienie słoneczne są niezbędne do produkcji witaminy D w organizmie. Ponadto oceniła, że słońce korzystnie wpływa na ciśnienie krwi, a to poranne gwarantuje doskonały sen. Na zakończenie wyznała po prostu, że wystawianie się na słońce pozytywnie działa na jej samopoczucie.

Zobacz również: Iza Miko o nietypowych metodach na relaks. Zdradziła, z kim rozmawia w parku

Lekarze ostrzegają. Izabella Miko może narazić się na czerniaka

Aktorka podzieliła się z internautami swoją główną dewizą, zachęcając ich do bezwzględnej ochrony twarzy i jednoczesnego łapania słońca całym ciałem, przy jednoczesnym unikaniu spieczenia na wiór. Zaapelowała do swoich obserwatorów, by uważali na oparzenia słoneczne.

W swoim wywodzie celebrytka pominęła jednak fakt, że stosowanie kosmetyków z filtrami ma chronić nie tylko przed doraźnym poparzeniem, ale przede wszystkim przed chorobami nowotworowymi. Promieniowanie UV prowadzi do zniszczenia włókien kolagenowych i osłabienia naturalnej bariery organizmu. Z kolei poparzenia wywoływane przez promieniowanie UVB niszczą komórkowe DNA. Taki stan rzeczy może stanowić bezpośrednią przyczynę wystąpienia czerniaka, który jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów skóry.

Zobacz również: Iza Miko ujawnia diagnozę w "Tańcu z Gwiazdami". Przeszła bolesne leczenie i wciąż liczy na cud

20