Zdobył dwie nagrody w Opolu. Teraz wydał debiutancki album. Sargis podbija rynek

Sargis wydał debiutancki album! Na płytę składa się dziewięć autorskich utworów, które oscylują na pograniczu popu i alternatywy, tworząc spójną i poruszającą muzyczną opowieść. W tej muzycznej przestrzeni nie ma miejsca na przypadek, a album ma słuchać się jak szczerej rozmowy z bliskim przyjacielem.

Sargis - ormiańskie korzenie

Sargis, urodzony w ormiańskim mieście Vedi, od drugiego roku życia związany jest z Polską. Jest absolwentem prestiżowego Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, co przekłada się na jego niezwykłą świadomość wokalną i kompozytorską. Artysta jest ceniony za swój magnetyczny głos oraz rzadką umiejętność opowiadania poruszających historii za pomocą dźwięków.

Wśród kompozycji na płycie znalazł się doskonale znany singiel "Ziemia", w którym wokalista odsłania swoją najbardziej autentyczną twarz. Utwór ten udowadnia, że muzyk bezkompromisowo podąża własną ścieżką, stawiając na szczery i bezpretensjonalny przekaz. To właśnie z tym przebojem Sargis zdobył zarówno nagrodę Jury, jak i legendarną "Karolinkę" (Nagrodę Publiczności) podczas opolskich PREMIER.

W brzmieniu albumu wyraźnie pobrzmiewają kulturowe korzenie twórcy. Przeplatają się one zarówno w autorskich kompozycjach, jak i w wyjątkowej interpretacji słynnego ormiańskiego lamentu ludowego "Dle yaman", nagranego w duecie z puzonistą Maciejem Prokopowiczem.

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Sargis - płyta już dostępna

Warto podkreślić, że "SARGIS" jest w pełni niezależnym wydawnictwem. Artysta zadbał o to, by do współpracy zaprosić czołowe nazwiska polskiej sceny muzycznej i wizualnej. Za brzmienie większości utworów odpowiada ceniony producent Andrzej IZI Izdebski, a dwie kompozycje powstały we współpracy z Bartkiem Marszałkiem i Piotrem Zborowskim. Współautorką singla "Mafia" jest wokalistka Sandra Mika, natomiast za oprawę graficzną albumu odpowiada Tomasz Kuczma – jeden z najbardziej uznanych polskich projektantów. Album "SARGIS" jest już dostępny w salonach Empik oraz na oficjalnej stronie artysty: www.sargis.pl.