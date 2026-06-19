Nie żyje wybitny napastnik. Igor Protti przegrał z nowotworem

Nie żyje Igor Protti. Rodzina potwierdziła tragiczną informację

Rodzina zmarłego przekazała w nocy te bolesne wieści za pomocą mediów społecznościowych. Według doniesień z włoskiej prasy, Igor Protti długo i dzielnie walczył z rakiem jelita grubego, jednak nowotwór ostatecznie odebrał mu życie. Cała piłkarska Italia jest w szoku, a słowa wsparcia spływają z najróżniejszych stron świata. Fani zapamiętają go przede wszystkim jako nieustępliwego zawodnika, walczącego o każdą piłkę. Podobną postawę prezentował zmagając się z problemami zdrowotnymi, ale tym razem musiał uznać wyższość śmiertelnej choroby.

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Igor Protti wyprzedził gwiazdy. Fenomenalny sezon w AS Bari

Mimo występów w tak znanych zespołach jak Napoli czy Lazio, to rywalizacja w sezonie 1995/96 na stałe zapisała się w pamięci kibiców. Reprezentując wówczas barwy AS Bari, dokonał niezwykłego wyczynu, zdobywając 24 gole i tytuł króla strzelców Serie A. Zrównał się w klasyfikacji z Giuseppe Signorim, ale sukces osiągnięty w ekipie broniącej się przed spadkiem z ligi wzbudził ogromny podziw i na zawsze wszedł do kanonu włoskiego futbolu.

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Livorno żegna swojego idola. Numer "10" na zawsze jego

Największym uczuciem darzył jednak zawsze drużynę z Livorno, z którą związał zarówno początek, jak i finisz swojej sportowej drogi. Gdy zespół rywalizował w trzeciej lidze, powrócił do składu i niczym w pięknym śnie wprowadził go z powrotem do Serie A. Za sprawą swojej determinacji zyskał status absolutnej legendy i motoru napędowego dla całego miasta. Aby docenić jego niesamowite zasługi, działacze klubu zdecydowali się na zawsze zastrzec numer "10", z którym wybiegał na boisko, co jest najwyższym wyrazem uznania dla zasłużonego gracza.