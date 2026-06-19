Kiedy obchodzimy Dzień Ojca 2026? To idealny moment na powrót do przeszłości

W Polsce Dzień Ojca ma swoją stałą datę – co roku świętujemy go 23 czerwca. W 2026 roku ten wyjątkowy dzień wypada we wtorek, co może być świetnym pretekstem, by wyrwać się z rutyny tygodnia i poświęcić chwilę na refleksję. Choć tradycja ta wydaje się nam dzisiaj naturalna, oficjalnie zagościła w polskim kalendarzu dopiero w 1965 roku. Stało się to za sprawą inicjatywy łódzkiego dziennika „Express Ilustrowany”, który chciał w ten sposób docenić rolę ojców w społeczeństwie.

Dla wielu z nas to święto jest czymś więcej niż tylko okazją do wręczenia symbolicznego prezentu. To moment, w którym wracamy do korzeni i analizujemy, jak postać taty wpłynęła na to, kim dzisiaj jesteśmy. Historia światowych obchodów, zapoczątkowana w 1910 roku przez Sonorę Smart Dodd w amerykańskim Spokane, przypomina, że u podstaw tego dnia leży czysta wdzięczność. Sonora chciała w ten sposób uhonorować swojego ojca, który po śmierci żony samodzielnie wychował sześcioro dzieci, dając im miłość i stabilność.

Zapach, który od razu przypomina tatę. Jak działa nasza pamięć?

Zdarzyło ci się kiedyś poczuć zapach skoszonej trawy, smaru z garażu lub specyficznej wody po goleniu i natychmiast zobaczyć przed oczami twarz taty? To nie przypadek, lecz fascynujący mechanizm zwany efektem Prousta. Zmysł węchu jako jedyny łączy się bezpośrednio z układem limbicznym w twoim mózgu, w tym z ciałem migdałowatym i hipokampem, które odpowiadają za emocje i pamięć długotrwałą. To sprawia, że zapach dociera do wspomnień szybciej niż obraz czy dźwięk.

Dlatego właśnie konkretne wonie działają jak wehikuł czasu. Wystarczy jedna nuta zapachowa, by przypomnieć sobie poczucie bezpieczeństwa, gdy tata brał cię na ręce, lub ekscytację podczas wspólnych wypraw do lasu. Psychologia neurobiologiczna potwierdza, że wspomnienia zmysłowe są najtrwalsze i najbardziej naładowane emocjonalnie. To one budują w naszej głowie obraz ojca jako kogoś, kto kojarzy się z konkretną atmosferą domu, ciepłem lub przygodą.

Drobne chwile, które zbudowały w nas odwagę

Często to nie wielkie gesty, ale drobne sytuacje z dzieciństwa ukształtowały twoją dzisiejszą pewność siebie. Pamiętasz moment, w którym tata puścił kierownicę twojego roweru po odkręceniu bocznych kółek? Albo te godziny spędzone na „pomaganiu” w warsztacie, gdy twoim zadaniem było jedynie podawanie kluczy? Te z pozoru błahe zdarzenia uczyły nas, że świat jest miejscem, które można zrozumieć i naprawić, a my poradzimy sobie z wyzwaniami, jeśli tylko spróbujemy.

Obecność zaangażowanego ojca buduje w dziecku fundament stabilności. To poczucie, że za plecami stoi ktoś, kto w razie upadku pomoże ci wstać, zostaje w człowieku na całe dorosłe życie. Wspomnienia wspólnych podróży na tylnym siedzeniu samochodu, nauki rąbania drewna czy pierwszego wbitego gwoździa to lekcje zaradności, które chłoniemy podświadomie. To dzięki nim w trudnych chwilach potrafimy odnaleźć w sobie siłę, której źródłem był właśnie ten męski wzorzec opieki.

Zaskocz go inaczej niż zwykle. Jak wpleść nostalgię w życzenia i prezenty?

Zamiast szukać gotowych tekstów w sieci, spróbuj w tym roku przygotować coś naprawdę osobistego. Zastanów się, jaka konkretna chwila z dzieciństwa wywołuje u ciebie największe wzruszenie. Podziękowanie tacie za to, że nauczył cię grać w piłkę, albo za to, że zawsze wiedział, jak pocieszyć cię po porażce, będzie warte więcej niż najdroższy upominek. Osobiste wyznanie typu: „tato, do dziś pamiętam, jak uczyłeś mnie rozpoznawać drzewa w lesie”, pokazuje, że jego trud nie poszedł na marne.

Możesz też postawić na prezent, który odwoła się do waszych wspólnych przeżyć. Ciekawym pomysłem jest odtworzenie starego zdjęcia z dzieciństwa w tym samym miejscu i podobnej pozie – takie porównanie „kiedyś i dziś” zawsze wywołuje uśmiech. Innym rozwiązaniem może być odnalezienie zapachu, który tata nosił przed laty, lub wspólny powrót do miejsca waszych dawnych wakacji. Takie gesty udowadniają, że więź, którą budowaliście, jest dla ciebie fundamentem, o którym pamiętasz każdego dnia, nie tylko od święta.

JAN TOMASZEWSKI OCENIA PIERWSZĄ KOLEJKĘ MUNDIALU