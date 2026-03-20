Iza Miko skrywała to przez lata. Jej ojciec to gwiazdor kultowych polskich seriali

Iza Miko od lat robi karierę w USA

Iza Miko od najmłodszych lat czuła, że drzemie w niej ogromny potencjał artystyczny. W wieku zaledwie 15 lat wyjechała z Polski, aby w pełni poświęcić się tańcowi i aktorstwu. Obecnie może poszczycić się występami w takich hollywoodzkich hitach jak "Wygrane marzenia", "Step Up: All In" oraz "W rytmie hip-hopu 2". Pomimo tego, że na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, stale pielęgnuje relacje z najbliższymi. Jakiś czas temu na antenie "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że zawsze wygospodaruje czas na powroty do ojczyzny, szczególnie w okresie świątecznym.

Aleksander Mikołajczak to ojciec Izy Miko

Podczas gdy Iza Miko zdobywała sławę za oceanem, jej ojciec, Aleksander Mikołajczak, przez lata budował mocną pozycję na polskim rynku aktorskim. Widzowie doskonale znają go z ról w takich hitach jak "Ranczo", "Klan" czy "Na dobre i na złe", a także z wielu kreacji teatralnych i filmowych. W 2011 roku aktor wziął ślub z Marzanną Graff, z którą współtworzy projekty sceniczne. Fakt, że Iza i jej ojciec nie noszą tego samego nazwiska, wynika z pragmatycznej decyzji artystki. Zmieniła je, aby amerykańskiej publiczności łatwiej było je wymówić i zapamiętać.

Mimo ogromnego sukcesu w Hollywood, Iza Miko nie traci kontaktu ze swoimi polskimi korzeniami. Często bywa w kraju, dba o bliskie relacje z rodzicami i chętnie opowiada o swoich doświadczeniach związanych z dorastaniem i początkami życia na obczyźnie. Jej historia udowadnia, że wczesny wyjazd z kraju wiąże się z wieloma trudnościami, ale jednocześnie otwiera drzwi do niezwykłych szans.

Iza Miko wystąpi z ojcem w "Tańcu z Gwiazdami"

Wkrótce widzowie będą mieli okazję zobaczyć Izę Miko w duecie z jej tatą podczas specjalnego, rodzinnego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". W wywiadzie dla naszego portalu aktorka zdradziła, że z niecierpliwością czeka na ten występ!

"Już zaprosiłam tatę. My z tatą strasznie lubimy się wygłupiać od dziecka, tak było. I tak będzie właśnie prawdopodobnie teraz... Wreszcie przełamiemy te poważne tańce. Mamy inną piosenkę, inny zupełnie vibe, więc myślę, że będzie śmieszne. (...) Będzie ciekawie, będzie ciekawie - mówi "Super Expressowi" Iza Miko.