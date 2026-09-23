Te rośliny wygrywają z chryzantemami. Są odporne na mróz i świetnie wyglądają na grobach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-23 15:14

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Choć tradycyjnie na cmentarzach królują chryzantemy, w tym roku coraz większą popularność zyskują inne rośliny. Nowe propozycje są nie tylko stylowe, ale również wyjątkowo odporne na jesienne chłody.

Doniczki z żółtymi chryzantemami i wrzosami na nagrobkach. O roślinach na Wszystkich Świętych przeczytasz w Eska.
Autor: Getty Images Kwiaty na grób na Wszystkich Świętych
  • Zamiast tradycyjnych chryzantem warto w tym roku postawić na grobach coś innego, na przykład mrozoodporne rośliny w donicach.
  • Oprócz znanych wszystkim chryzantem, na cmentarzach coraz częściej widać nowe, eleganckie gatunki.
  • Warto sprawdzić alternatywne dla chryzantem kwiaty, by groby prezentowały się nowocześnie i zachowywały swój wygląd nawet podczas przymrozków.

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Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, to czas zadumy i pamięci o zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i układamy wiązanki. Przez wiele sezonów niekwestionowanym hitem na grobach były chryzantemy, wybierane równie chętnie w wazonie, co w donicy. W nadchodzącym czasie ten nawyk może ulec zmianie, ponieważ inne gatunki systematycznie zyskują zwolenników. Wiele na to wskazuje, że te alternatywne opcje wyprą chryzantemy z cmentarzy. Poniżej przedstawiamy przykłady roślin doniczkowych, które świetnie sprawdzą się 1 listopada:

  • Wrzosy i wrzośce - charakteryzują się wysoką tolerancją na spadki temperatur, a ich drobniutkie kwiatuszki w barwach fioletu, bieli, różu i czerwieni budują efektowne dywany. Prezentują się znakomicie zarówno pojedynczo, jak i w większych zestawieniach.
  • Hebe - to odporne na chłód, wiecznie zielone krzewinki. Ich liście mogą przybierać barwy zielone, brązowe, purpurowe lub srebrne. Niektóre z nich kwitną jesienią, wnosząc na groby szlachetny, ustrukturyzowany akcent.
  • Kapusta ozdobna - przyciąga wzrok kolorowymi liśćmi w tonacjach bieli, zieleni, różu oraz fioletu. Jest niezwykle dekoracyjna i świetnie znosi trudne warunki, w tym pierwsze jesienne przymrozki.
  • Skimia japońska - ten zimozielony krzew o lśniących liściach wyróżnia się niezwykłą wytrzymałością na niskie temperatury. W okresie jesienno-zimowym żeńskie odmiany są często udekorowane jaskrawoczerwonymi owocami lub pączkami kwiatów.

Kwiaty cięte na Wszystkich Świętych. Co wybrać zamiast chryzantem do wazonu na grób?

Oprócz doniczek, nagrobki często dekorujemy wiązankami w wazonach. Rośliny cięte symbolizują hołd oddawany bliskim i dodają miejscu spoczynku elegancji. Oto gatunki, które cieszą się niesłabnącym uznaniem:

  • Róże: Ponadczasowa klasyka, będąca wyrazem pamięci i miłości.
  • Lilie: Uosabiają życie wieczne, a przy tym są trwałe i wyjątkowo dystyngowane.
  • Goździki: Klienci sięgają po nie ze względu na ogromną paletę barw i wysoką żywotność.
  • Chryzantemy: To stały element cmentarnego krajobrazu, ceniony za odporność na jesienną aurę.
  • Dalie: Wyglądają zjawiskowo w bukietach i długo zachowują świeżość.
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Kwiaty na cmentarz
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