Te rośliny wygrywają z chryzantemami. Są odporne na mróz i świetnie wyglądają na grobach

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- Zamiast tradycyjnych chryzantem warto w tym roku postawić na grobach coś innego, na przykład mrozoodporne rośliny w donicach.
- Oprócz znanych wszystkim chryzantem, na cmentarzach coraz częściej widać nowe, eleganckie gatunki.
- Warto sprawdzić alternatywne dla chryzantem kwiaty, by groby prezentowały się nowocześnie i zachowywały swój wygląd nawet podczas przymrozków.
Jakie kwiaty zastąpią chryzantemy 1 listopada 2026? Te mrozoodporne rośliny doniczkowe podbijają cmentarze
Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, to czas zadumy i pamięci o zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i układamy wiązanki. Przez wiele sezonów niekwestionowanym hitem na grobach były chryzantemy, wybierane równie chętnie w wazonie, co w donicy. W nadchodzącym czasie ten nawyk może ulec zmianie, ponieważ inne gatunki systematycznie zyskują zwolenników. Wiele na to wskazuje, że te alternatywne opcje wyprą chryzantemy z cmentarzy. Poniżej przedstawiamy przykłady roślin doniczkowych, które świetnie sprawdzą się 1 listopada:
- Wrzosy i wrzośce - charakteryzują się wysoką tolerancją na spadki temperatur, a ich drobniutkie kwiatuszki w barwach fioletu, bieli, różu i czerwieni budują efektowne dywany. Prezentują się znakomicie zarówno pojedynczo, jak i w większych zestawieniach.
- Hebe - to odporne na chłód, wiecznie zielone krzewinki. Ich liście mogą przybierać barwy zielone, brązowe, purpurowe lub srebrne. Niektóre z nich kwitną jesienią, wnosząc na groby szlachetny, ustrukturyzowany akcent.
- Kapusta ozdobna - przyciąga wzrok kolorowymi liśćmi w tonacjach bieli, zieleni, różu oraz fioletu. Jest niezwykle dekoracyjna i świetnie znosi trudne warunki, w tym pierwsze jesienne przymrozki.
- Skimia japońska - ten zimozielony krzew o lśniących liściach wyróżnia się niezwykłą wytrzymałością na niskie temperatury. W okresie jesienno-zimowym żeńskie odmiany są często udekorowane jaskrawoczerwonymi owocami lub pączkami kwiatów.
Kwiaty cięte na Wszystkich Świętych. Co wybrać zamiast chryzantem do wazonu na grób?
Oprócz doniczek, nagrobki często dekorujemy wiązankami w wazonach. Rośliny cięte symbolizują hołd oddawany bliskim i dodają miejscu spoczynku elegancji. Oto gatunki, które cieszą się niesłabnącym uznaniem:
- Róże: Ponadczasowa klasyka, będąca wyrazem pamięci i miłości.
- Lilie: Uosabiają życie wieczne, a przy tym są trwałe i wyjątkowo dystyngowane.
- Goździki: Klienci sięgają po nie ze względu na ogromną paletę barw i wysoką żywotność.
- Chryzantemy: To stały element cmentarnego krajobrazu, ceniony za odporność na jesienną aurę.
- Dalie: Wyglądają zjawiskowo w bukietach i długo zachowują świeżość.