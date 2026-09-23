Te rośliny wygrywają z chryzantemami. Są odporne na mróz i świetnie wyglądają na grobach

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Choć tradycyjnie na cmentarzach królują chryzantemy, w tym roku coraz większą popularność zyskują inne rośliny. Nowe propozycje są nie tylko stylowe, ale również wyjątkowo odporne na jesienne chłody.

Autor: Getty Images Kwiaty na grób na Wszystkich Świętych