Tych kwiatów nie kładź na grobach 1 listopada. Ich symbolika może wywołać nieporozumienia na cmentarzu

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- Z początkiem listopada Polacy tradycyjnie szykują się do przystrajania miejsc spoczynku swoich bliskich. Choć chryzantemy to wciąż najczęstszy wybór, warto poznać też inne opcje.
- Istnieje bogata oferta trwałych kwiatów, które wspaniale udekorują nagrobki, a przy okazji warto zwrócić uwagę na nietypową symbolikę poszczególnych barw.
- Aby stworzyć idealną kompozycję na Wszystkich Świętych, warto upewnić się, które odcienie są symbolem szacunku, a jakich lepiej unikać ze względu na możliwe złe skojarzenia.
Kwiaty na cmentarz 1 listopada. Czym zastąpić chryzantemy?
Dzień Wszystkich Świętych, przypadający na początek listopada, ma dla Polaków szczególne znaczenie. Wtedy gromadzimy się przy miejscach pochówku naszych bliskich, wspominając ich i zapalając pamiątkowe znicze. Nieodłącznym punktem tego dnia jest również dekorowanie nagrobków kwiatami. Tradycyjnie najchętniej wybieranymi kwiatami na cmentarz pozostają chryzantemy, które kupujemy zarówno jako kwiaty cięte, jak i te rosnące w donicach. Obok gotowych stroików i żywych krzewinek, na płytach nagrobnych pojawiają się często bukiety umieszczone w wazonach. Choć prezentują się one wyjątkowo elegancko, ich wadą jest to, że stosunkowo szybko więdną, tracąc barwę i świeżość. Alternatywą dla popularnych chryzantem, które z powodzeniem można przynieść 1 listopada, są między innymi:
- Wrzosy i wrzośce,
- Kapusta ozdobna,
- Skimia japońska,
- Róże,
- Lilie,
- Goździki,
- Dalie.
Te kwiaty na Wszystkich Świętych to zły pomysł. Uważaj na kolory
Przed zakupem wiązanek czy doniczek, które trafią na cmentarz 1 listopada, warto przypomnieć sobie, co oznaczają poszczególne barwy roślin, by uniknąć ewentualnego nietaktu. Często decydujemy się na kwiaty i odcienie wyłącznie na podstawie własnego gustu oraz estetyki, co może doprowadzić do niezręcznej sytuacji związanej z symboliką kwiatów. Aby odpowiednio uczcić pamięć zmarłych, przygotowaliśmy małą ściągawkę dotyczącą znaczenia najpopularniejszych kolorów.
- Kwiaty w odcieniach czerwieni to znak gorącego uczucia i namiętności, a także miłości skierowanej do rodziców. Z tego względu przynosimy je na groby tych, do których żywimy głębokie uczucie.
- Biel to symbol niewinności oraz wierności, dlatego jasne rośliny najczęściej ozdabiają miejsca spoczynku osób, które odeszły w młodym wieku.
- Kwiaty w kolorze żółtym niosą dwojaki przekaz – z jednej strony oznaczają radość i szczęście, ale z drugiej mogą kojarzyć się z odrzuconym uczuciem oraz zazdrością. Z tego powodu raczej odradza się wybieranie ich na cmentarz.
- Fiolet w kompozycjach nagrobnych jest wyrazem głębokiego żalu i smutku po stracie.
- Niebieskie barwy kwiatów symbolizują przyjaźń, spokój oraz niezwykle silną więź ze zmarłym.