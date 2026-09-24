Tych kwiatów nie kładź na grobach 1 listopada. Ich symbolika może wywołać nieporozumienia na cmentarzu

Z początkiem listopada Polacy tradycyjnie szykują się do przystrajania miejsc spoczynku swoich bliskich. Choć chryzantemy to wciąż najczęstszy wybór, warto poznać też inne opcje.

Istnieje bogata oferta trwałych kwiatów, które wspaniale udekorują nagrobki, a przy okazji warto zwrócić uwagę na nietypową symbolikę poszczególnych barw.

Aby stworzyć idealną kompozycję na Wszystkich Świętych, warto upewnić się, które odcienie są symbolem szacunku, a jakich lepiej unikać ze względu na możliwe złe skojarzenia.

Kwiaty na cmentarz 1 listopada. Czym zastąpić chryzantemy?

Dzień Wszystkich Świętych, przypadający na początek listopada, ma dla Polaków szczególne znaczenie. Wtedy gromadzimy się przy miejscach pochówku naszych bliskich, wspominając ich i zapalając pamiątkowe znicze. Nieodłącznym punktem tego dnia jest również dekorowanie nagrobków kwiatami. Tradycyjnie najchętniej wybieranymi kwiatami na cmentarz pozostają chryzantemy, które kupujemy zarówno jako kwiaty cięte, jak i te rosnące w donicach. Obok gotowych stroików i żywych krzewinek, na płytach nagrobnych pojawiają się często bukiety umieszczone w wazonach. Choć prezentują się one wyjątkowo elegancko, ich wadą jest to, że stosunkowo szybko więdną, tracąc barwę i świeżość. Alternatywą dla popularnych chryzantem, które z powodzeniem można przynieść 1 listopada, są między innymi:

Wrzosy i wrzośce,

Kapusta ozdobna,

Skimia japońska,

Róże,

Lilie,

Goździki,

Dalie.

Te kwiaty na Wszystkich Świętych to zły pomysł. Uważaj na kolory

Przed zakupem wiązanek czy doniczek, które trafią na cmentarz 1 listopada, warto przypomnieć sobie, co oznaczają poszczególne barwy roślin, by uniknąć ewentualnego nietaktu. Często decydujemy się na kwiaty i odcienie wyłącznie na podstawie własnego gustu oraz estetyki, co może doprowadzić do niezręcznej sytuacji związanej z symboliką kwiatów. Aby odpowiednio uczcić pamięć zmarłych, przygotowaliśmy małą ściągawkę dotyczącą znaczenia najpopularniejszych kolorów.

Kwiaty w odcieniach czerwieni to znak gorącego uczucia i namiętności, a także miłości skierowanej do rodziców. Z tego względu przynosimy je na groby tych, do których żywimy głębokie uczucie.

Biel to symbol niewinności oraz wierności, dlatego jasne rośliny najczęściej ozdabiają miejsca spoczynku osób, które odeszły w młodym wieku.

Kwiaty w kolorze żółtym niosą dwojaki przekaz – z jednej strony oznaczają radość i szczęście, ale z drugiej mogą kojarzyć się z odrzuconym uczuciem oraz zazdrością. Z tego powodu raczej odradza się wybieranie ich na cmentarz.

Fiolet w kompozycjach nagrobnych jest wyrazem głębokiego żalu i smutku po stracie.

Niebieskie barwy kwiatów symbolizują przyjaźń, spokój oraz niezwykle silną więź ze zmarłym.

Pomorskie. Cmentarz Witomiński Wszystkich Świętych 2024