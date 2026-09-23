Z nadejściem jesieni, a z nią niższych temperatur, wiele osób zaczyna martwić się o komfort termiczny w swoich domach. Chłód wdzierający się przez nieszczelności w oknach i drzwiach to nie tylko dyskomfort, ale także realny problem dla domowego budżetu. Im więcej ciepła ucieka, tym intensywniej pracuje ogrzewanie, co szybko odbija się na rachunkach. Zanim jednak zdecydujesz się na kosztowną wymianę całej stolarki, warto wypróbować prosty i niezwykle ekonomiczny sposób, który może znacząco poprawić sytuację.

Pożegnaj przeciągi tanim kosztem – oto nasz patent!

Kiedy myślisz o makaronie basenowym, zapewne widzisz beztroską zabawę w wodzie i letnie słońce. A co, gdybyśmy powiedzieli, że ta kolorowa piankowa rurka może stać się twoim najlepszym sprzymierzeńcem w walce z jesiennym chłodem? Tak, dobrze czytasz! Zwykła gąbka piankowa, często w postaci popularnego makaronu do pływania, to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o blokowanie przeciągów.

Sekret tkwi w właściwościach materiału. Pianka, z której wykonany jest makaron basenowy, jest elastyczna, łatwa do formowania i doskonale izoluje. Dzięki temu bez problemu możesz ją dopasować do różnej wielkości szczelin w oknach i drzwiach. Działa jak bariera, która nie przepuszcza zimnego powietrza do wnętrza, jednocześnie zatrzymując cenne ciepło w pomieszczeniu. To rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale też nieinwazyjne i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.

Nie musisz obawiać się skomplikowanego montażu czy uszkodzeń. Piankowa gąbka jest lekka i miękka, dzięki czemu bez trudu wsuniesz ją w najbardziej problematyczne miejsca. W efekcie, już po kilku chwilach poczujesz różnicę – w mieszkaniu zrobi się wyraźnie cieplej i przyjemniej, a termostat będzie mógł pracować na niższych obrotach, co oczywiście przełoży się na niższe koszty ogrzewania.

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Jak prawidłowo zastosować ten prosty patent?

Cały proces jest bajecznie prosty i zajmie ci dosłownie kilka minut. Potrzebujesz jedynie makaronu basenowego (lub innej gąbki piankowej) oraz ostrego noża lub nożyczek. Pamiętaj, aby wybrać gąbkę o odpowiedniej grubości – taka, która z łatwością wypełni szczeliny, ale jednocześnie nie będzie zbyt trudna do wciśnięcia.

Krok 1: Zlokalizuj przeciągi. Przejdź się po domu i sprawdź, gdzie najbardziej czuć zimne powietrze. Najczęściej są to okolice ram okiennych, zwłaszcza przy ich dolnej lub górnej części, oraz przy progach i ościeżnicach drzwi balkonowych czy wejściowych. Możesz wykonać prosty test, zbliżając do szczelin zapaloną świeczkę – jeśli płomień drga, to znak, że masz do czynienia z przeciągiem.

Przejdź się po domu i sprawdź, gdzie najbardziej czuć zimne powietrze. Najczęściej są to okolice ram okiennych, zwłaszcza przy ich dolnej lub górnej części, oraz przy progach i ościeżnicach drzwi balkonowych czy wejściowych. Możesz wykonać prosty test, zbliżając do szczelin zapaloną świeczkę – jeśli płomień drga, to znak, że masz do czynienia z przeciągiem. Krok 2: Przygotuj gąbkę. Zmierz długość szczeliny, którą chcesz uszczelnić. Następnie odetnij odpowiedni kawałek makaronu basenowego. Postaraj się, aby kawałki były odrobinę dłuższe niż szczeliny, co pozwoli na ich lepsze dopasowanie i zapewni szczelniejsze wypełnienie. Jeśli szczelina jest bardzo wąska, możesz spróbować rozciąć makaron wzdłuż, aby uzyskać cieńszy pasek.

Zmierz długość szczeliny, którą chcesz uszczelnić. Następnie odetnij odpowiedni kawałek makaronu basenowego. Postaraj się, aby kawałki były odrobinę dłuższe niż szczeliny, co pozwoli na ich lepsze dopasowanie i zapewni szczelniejsze wypełnienie. Jeśli szczelina jest bardzo wąska, możesz spróbować rozciąć makaron wzdłuż, aby uzyskać cieńszy pasek. Krok 3: Włóż gąbkę w szczelinę. Delikatnie, ale stanowczo, wciśnij pocięte kawałki gąbki w miejsca, gdzie czujesz uciekające ciepło. Postaraj się, aby gąbka wypełniała szczelinę równomiernie. Ważne jest, aby nie upychać jej na siłę, aby nie uszkodzić framug czy mechanizmów okiennych, ale też na tyle ciasno, by skutecznie blokowała przepływ powietrza.

Delikatnie, ale stanowczo, wciśnij pocięte kawałki gąbki w miejsca, gdzie czujesz uciekające ciepło. Postaraj się, aby gąbka wypełniała szczelinę równomiernie. Ważne jest, aby nie upychać jej na siłę, aby nie uszkodzić framug czy mechanizmów okiennych, ale też na tyle ciasno, by skutecznie blokowała przepływ powietrza. Krok 4: Sprawdź efekt. Po umieszczeniu gąbki sprawdź ponownie, czy przeciąg zniknął. Powinieneś od razu odczuć, że temperatura w pomieszczeniu jest stabilniejsza i wyższa.

Ten patent to idealne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące. Gdy tylko nadejdzie wiosna i zrobi się cieplej, gąbkę możesz łatwo wyjąć i schować na kolejny sezon. To elastyczna i doraźna metoda, która pozwala kontrolować ucieczkę ciepła bez trwałych zmian w domu. Daje odczuwalny komfort i przynosi realne oszczędności. Warto wypróbować ten prosty sposób, by cieszyć się ciepłym domem przez całą jesień i zimę, bez obaw o wysokie rachunki za ogrzewanie!

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