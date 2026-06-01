Iwona Pavlović na planie serialu. Gwiazda Polsatu zaprezentowała się w nowej roli

Jurorzy programu "Taniec z Gwiazdami" wykorzystują obecnie przerwę w nagraniach do kolejnej edycji. Słynna choreografka, Iwona Pavlović nie zamierza jednak odpoczywać. Najbardziej surowa ekspertka tanecznego formatu spróbowała swoich sił jako aktorka w produkcji telewizyjnej. Praca przed kamerą spodobała jej się na tyle mocno, że jurorka snuje już plany o otrzymaniu wiodącej roli.

W mediach społecznościowych słynnej jurorki pojawiły się materiały wideo nagrane wspólnie z Mariuszem Węgłowskim. Ten popularny wśród widzów amator aktorstwa występuje obecnie w przebojowym formacie Polsatu zatytułowanym "Policjantki i policjanci". Wiele wskazuje na to, że choreografka pojawiła się właśnie na planie tej opowieści o funkcjonariuszach, wzbudzając spore zainteresowanie fanów swoimi nowymi wcieleniami.

Twarz tanecznego show wcieliła się przed kamerami w postać pani profesor. Ekranowy partner postanowił od razu wypytać debiutującą koleżankę o jej pierwsze wrażenia z pracy przy telewizyjnym hicie. Znana z surowych werdyktów gwiazda nie kryła wielkiego entuzjazmu wobec swojego występu. Przy okazji po raz kolejny zaznaczyła, że jest w pełni gotowa na podjęcie dużo większych wyzwań aktorskich.

- Pani profesor, proszę powiedzieć, jak pani się czuła dzisiaj na planie u nas? - zapytał gwiazdę TzG Węgłowski. Powiem wam tak, nieskromnie trochę, ale fantastycznie! Ja liczę w ogóle na jakieś główne role w przyszłości! Mieliśmy świetną zabawę, mam nadzieję, że wy też będziecie mieć świetną zabawę. Daliśmy z siebie wszystko, dużo śmiechu, zabawy, energii. Te kontuzje wcale nie są udawane, to jest prawdziwe wszystko!

Atmosfera podczas realizacji telewizyjnego projektu wydawała się wyjątkowo swobodna, a początkująca aktorka bez przerwy się uśmiechała. Na opublikowanych materiałach widać, że stylizacja choreografki składała się z medycznego fartucha i stetoskopu. Charakterystyczną fryzurę z rozpuszczonymi ciemnymi pasmami zastąpiono tym razem gładko zaczesanym kucykiem, co idealnie dopełniło profesjonalny wizerunek filmowej ekspertki.

