51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za nami. Kto zdobył Złote Lwy?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-26 22:21

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, którego 51. edycję zorganizowano w Gdyni, dobiegł końca 26 września. Przez kilka dni kinomani mogli uczestniczyć w prawdziwym święcie filmu, pełnym premier, seansów i imprez towarzyszących. Kulminacyjnym punktem była gala finałowa, podczas której wręczono Złote Lwy, czyli najważniejsze wyróżnienia w polskiej kinematografii. Do kogo trafiły prestiżowe statuetki? Ceremonię poprowadził Michał Sikorski, popularny dzięki roli w produkcji "1670".

51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to bezsprzecznie najbardziej prestiżowe wydarzenie w polskim kalendarzu filmowym. Przez te kilka dni cała branża świętuje - odbywają się liczne seanse, głośne premiery, a także wystawy dedykowane gwiazdom i artystom związanym z kinem. Warto przypomnieć, że pierwsza odsłona tej imprezy miała miejsce w 1974 roku, a we wrześniu 2026 roku zorganizowano już 51. edycję tego wyjątkowego święta polskiej kinematografii.

Zwieńczeniem festiwalu była oczywiście wielka gala finałowa. Gwiazdy przeszły po czerwonym dywanie, a następnie rozpoczęła się najbardziej wyczekiwana część wieczoru - ceremonia wręczenia Złotych i Srebrnych Lwów, a także Platynowych i Szafirowych statuetek oraz wielu wyróżnień indywidualnych. Złote Lwy, czyli najważniejsza nagroda gdyńskiej imprezy, trafiają w ręce reżysera i producentów najlepszego rodzimego filmu pełnometrażowego. Oprócz samej statuetki, triumfatorzy mogą liczyć na sporą nagrodę finansową. Złoty Lew to zastrzyk gotówki w postaci 200 tysięcy złotych dla reżysera oraz 100 tysięcy dla producenta. Zdobywcy Srebrnych Lwów otrzymują natomiast 150 tysięcy złotych.

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Festiwal w Gdyni 2026 - gala zamknięcia
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Konkurs Główny 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - lista filmów

O Złote Lwy podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2026 roku powalczyło 16 produkcji:

  • "Czas, który nie nadszedł" - w reżyserii Julii Rogowskiej,
  • "Dobry chłopiec" - dzieło Jana Komasy,
  • "Dziki, dziki wschód" - za kamerą Jan Holoubek,
  • "EXOTIC" - w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej,
  • "Fluidy" - film Marii Wider,
  • "Hot Spot" - reżyseria Agnieszka Smoczyńska,
  • "Kobieta stanu wolnego" - obraz Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,
  • "Mniej obcy" - dzieło Kristoffera Rusa,
  • "Nasza rewolucja" - w reżyserii Piotra Domalewskiego,
  • "Ojczyzna" - za kamerą Paweł Pawlikowski,
  • "Pojedynek" - film Łukasza Palkowskiego,
  • "Powiedz mi, co czujesz" - reżyseria Łukasz Ronduda,
  • "Przez ścianę" - dzieło Macieja Sobieszczańskiego,
  • "Syrenka Picassa" - w reżyserii Janusza Zaorskiego,
  • "Violetta Villas" - obraz Karoliny Bielawskiej,
  • "Zima pod znakiem wrony" - za kamerą Kasia Adamik.
  • PLATYNOWE LWY za całokształt twórczości otrzymuje Halina Prugar-Ketling,
  • SZAFIROWE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymuje film "CZARNA GODZINA", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek
  • SREBRNE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dla filmu "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymują reżyser Łukasz Ronduda oraz producentka Natalia Grzegorzek
  • WIELKĄ NAGRODĘ 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ZŁOTE LWY dla najlepszego filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymują reżyser Maciej Sobieszczański oraz producenci Zbigniew Domagalski oraz Agnieszka Będkowska
Monika Frajczyk trzyma statuetkę na FPFF w Gdyni. Na wstawce Michał Sikorski. O zwycięzcach przeczytasz w Eska.
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Laureaci nagród indywidualnych podczas FPFF w Gdyni

  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Monika Frajczyk,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za CHARAKTERYZACJĘ do filmu "VIOLETTA VILLAS" otrzymują Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "NASZA REWOLUCJA" otrzymuje Jacek Koman,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENARIUSZ do filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Bartek Bartosik i Naqqash Khalid,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za ZDJĘCIA do filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymuje Jolanta Dylewska,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MONTAŻ filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Agnieszka Glińska,
  • NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "DOBRY CHŁOPIEC", reżyseria Jan Komasa,
  • Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy. Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA
  • "Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENOGRAFIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymują Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DŹWIĘK w filmie "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Lenarczyk,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MUZYKĘ do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za KOSTIUMY do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Katarzyna Lewińska,
  • NAGRODY ZA DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę w wysokości 15 000 złotych otrzymują twórcy filmu "KOBIETA STANU WOLNEGO" w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI w filmie "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymuje Jan Sałasiński,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Anson Boon,
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Jaśmina Polak,
  • NAGRODA ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO: "HOT SPOT" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch),
  • NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za REŻYSERIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymuje Paweł Pawlikowski,
  • Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymuje Julia Totoszko za film "MIŁE KOBIETY", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta.
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