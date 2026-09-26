51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za nami. Kto zdobył Złote Lwy?

51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to bezsprzecznie najbardziej prestiżowe wydarzenie w polskim kalendarzu filmowym. Przez te kilka dni cała branża świętuje - odbywają się liczne seanse, głośne premiery, a także wystawy dedykowane gwiazdom i artystom związanym z kinem. Warto przypomnieć, że pierwsza odsłona tej imprezy miała miejsce w 1974 roku, a we wrześniu 2026 roku zorganizowano już 51. edycję tego wyjątkowego święta polskiej kinematografii.

Zwieńczeniem festiwalu była oczywiście wielka gala finałowa. Gwiazdy przeszły po czerwonym dywanie, a następnie rozpoczęła się najbardziej wyczekiwana część wieczoru - ceremonia wręczenia Złotych i Srebrnych Lwów, a także Platynowych i Szafirowych statuetek oraz wielu wyróżnień indywidualnych. Złote Lwy, czyli najważniejsza nagroda gdyńskiej imprezy, trafiają w ręce reżysera i producentów najlepszego rodzimego filmu pełnometrażowego. Oprócz samej statuetki, triumfatorzy mogą liczyć na sporą nagrodę finansową. Złoty Lew to zastrzyk gotówki w postaci 200 tysięcy złotych dla reżysera oraz 100 tysięcy dla producenta. Zdobywcy Srebrnych Lwów otrzymują natomiast 150 tysięcy złotych.

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Konkurs Główny 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - lista filmów

O Złote Lwy podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2026 roku powalczyło 16 produkcji:

"Czas, który nie nadszedł" - w reżyserii Julii Rogowskiej,

"Dobry chłopiec" - dzieło Jana Komasy,

"Dziki, dziki wschód" - za kamerą Jan Holoubek,

"EXOTIC" - w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej,

"Fluidy" - film Marii Wider,

"Hot Spot" - reżyseria Agnieszka Smoczyńska,

"Kobieta stanu wolnego" - obraz Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,

"Mniej obcy" - dzieło Kristoffera Rusa,

"Nasza rewolucja" - w reżyserii Piotra Domalewskiego,

"Ojczyzna" - za kamerą Paweł Pawlikowski,

"Pojedynek" - film Łukasza Palkowskiego,

"Powiedz mi, co czujesz" - reżyseria Łukasz Ronduda,

"Przez ścianę" - dzieło Macieja Sobieszczańskiego,

"Syrenka Picassa" - w reżyserii Janusza Zaorskiego,

"Violetta Villas" - obraz Karoliny Bielawskiej,

"Zima pod znakiem wrony" - za kamerą Kasia Adamik.

PLATYNOWE LWY za całokształt twórczości otrzymuje Halina Prugar-Ketling,

SZAFIROWE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymuje film "CZARNA GODZINA", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek

SREBRNE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dla filmu "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymują reżyser Łukasz Ronduda oraz producentka Natalia Grzegorzek

WIELKĄ NAGRODĘ 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ZŁOTE LWY dla najlepszego filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymują reżyser Maciej Sobieszczański oraz producenci Zbigniew Domagalski oraz Agnieszka Będkowska

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Laureaci nagród indywidualnych podczas FPFF w Gdyni

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Monika Frajczyk,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za CHARAKTERYZACJĘ do filmu "VIOLETTA VILLAS" otrzymują Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "NASZA REWOLUCJA" otrzymuje Jacek Koman,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENARIUSZ do filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Bartek Bartosik i Naqqash Khalid,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za ZDJĘCIA do filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymuje Jolanta Dylewska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MONTAŻ filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Agnieszka Glińska,

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "DOBRY CHŁOPIEC", reżyseria Jan Komasa,

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy. Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA

"Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENOGRAFIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymują Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DŹWIĘK w filmie "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Lenarczyk,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MUZYKĘ do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za KOSTIUMY do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Katarzyna Lewińska,

NAGRODY ZA DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę w wysokości 15 000 złotych otrzymują twórcy filmu "KOBIETA STANU WOLNEGO" w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI w filmie "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymuje Jan Sałasiński,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Anson Boon,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Jaśmina Polak,

NAGRODA ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO: "HOT SPOT" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch),

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za REŻYSERIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymuje Paweł Pawlikowski,

Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymuje Julia Totoszko za film "MIŁE KOBIETY", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta.

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