51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za nami. Kto zdobył Złote Lwy?

Spis treści
51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to bezsprzecznie najbardziej prestiżowe wydarzenie w polskim kalendarzu filmowym. Przez te kilka dni cała branża świętuje - odbywają się liczne seanse, głośne premiery, a także wystawy dedykowane gwiazdom i artystom związanym z kinem. Warto przypomnieć, że pierwsza odsłona tej imprezy miała miejsce w 1974 roku, a we wrześniu 2026 roku zorganizowano już 51. edycję tego wyjątkowego święta polskiej kinematografii.
Zwieńczeniem festiwalu była oczywiście wielka gala finałowa. Gwiazdy przeszły po czerwonym dywanie, a następnie rozpoczęła się najbardziej wyczekiwana część wieczoru - ceremonia wręczenia Złotych i Srebrnych Lwów, a także Platynowych i Szafirowych statuetek oraz wielu wyróżnień indywidualnych. Złote Lwy, czyli najważniejsza nagroda gdyńskiej imprezy, trafiają w ręce reżysera i producentów najlepszego rodzimego filmu pełnometrażowego. Oprócz samej statuetki, triumfatorzy mogą liczyć na sporą nagrodę finansową. Złoty Lew to zastrzyk gotówki w postaci 200 tysięcy złotych dla reżysera oraz 100 tysięcy dla producenta. Zdobywcy Srebrnych Lwów otrzymują natomiast 150 tysięcy złotych.
Zobacz także: 70-letnia Monika Olejnik pokazała plecy na festiwalu w Gdyni. Ale zerknijcie na jej buty!
Konkurs Główny 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - lista filmów
O Złote Lwy podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2026 roku powalczyło 16 produkcji:
- "Czas, który nie nadszedł" - w reżyserii Julii Rogowskiej,
- "Dobry chłopiec" - dzieło Jana Komasy,
- "Dziki, dziki wschód" - za kamerą Jan Holoubek,
- "EXOTIC" - w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej,
- "Fluidy" - film Marii Wider,
- "Hot Spot" - reżyseria Agnieszka Smoczyńska,
- "Kobieta stanu wolnego" - obraz Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,
- "Mniej obcy" - dzieło Kristoffera Rusa,
- "Nasza rewolucja" - w reżyserii Piotra Domalewskiego,
- "Ojczyzna" - za kamerą Paweł Pawlikowski,
- "Pojedynek" - film Łukasza Palkowskiego,
- "Powiedz mi, co czujesz" - reżyseria Łukasz Ronduda,
- "Przez ścianę" - dzieło Macieja Sobieszczańskiego,
- "Syrenka Picassa" - w reżyserii Janusza Zaorskiego,
- "Violetta Villas" - obraz Karoliny Bielawskiej,
- "Zima pod znakiem wrony" - za kamerą Kasia Adamik.
- PLATYNOWE LWY za całokształt twórczości otrzymuje Halina Prugar-Ketling,
- SZAFIROWE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymuje film "CZARNA GODZINA", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek
- SREBRNE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dla filmu "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymują reżyser Łukasz Ronduda oraz producentka Natalia Grzegorzek
- WIELKĄ NAGRODĘ 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ZŁOTE LWY dla najlepszego filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymują reżyser Maciej Sobieszczański oraz producenci Zbigniew Domagalski oraz Agnieszka Będkowska
Laureaci nagród indywidualnych podczas FPFF w Gdyni
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Monika Frajczyk,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za CHARAKTERYZACJĘ do filmu "VIOLETTA VILLAS" otrzymują Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "NASZA REWOLUCJA" otrzymuje Jacek Koman,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENARIUSZ do filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Bartek Bartosik i Naqqash Khalid,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za ZDJĘCIA do filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymuje Jolanta Dylewska,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MONTAŻ filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Agnieszka Glińska,
- NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "DOBRY CHŁOPIEC", reżyseria Jan Komasa,
- Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy. Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA
- "Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENOGRAFIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymują Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DŹWIĘK w filmie "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Lenarczyk,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MUZYKĘ do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za KOSTIUMY do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Katarzyna Lewińska,
- NAGRODY ZA DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę w wysokości 15 000 złotych otrzymują twórcy filmu "KOBIETA STANU WOLNEGO" w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI w filmie "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymuje Jan Sałasiński,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Anson Boon,
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Jaśmina Polak,
- NAGRODA ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO: "HOT SPOT" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch),
- NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za REŻYSERIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymuje Paweł Pawlikowski,
- Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymuje Julia Totoszko za film "MIŁE KOBIETY", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta.