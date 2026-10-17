Iwona Guzowska była pięściarka i gwiazdą programu „Bar”. Jak dziś wygląda? [ZDJĘCIA]

Iwona Guzowska w programie "Bar"

Iwona Guzowska przez lata kojarzona była przede wszystkim z ringiem. Jej osiągnięcia w kick-boxingu i boksie zawodowym sprawiły, że zapisała się w historii polskiego sportu. Zdobywała tytuły mistrzyni świata i Europy, a jako pierwsza Polka rozpoczęła zawodową karierę bokserską. Sportsmenka postanowiła jednak pokazać się publiczności także z innej strony. Wystąpiła w programie "Bar", który należał do popularnych reality show emitowanych w polskiej telewizji na początku lat 2000. Widzowie mogli zobaczyć ją w sytuacji zupełnie innej niż podczas sportowej rywalizacji. Udział w telewizyjnym formacie był kolejnym etapem jej medialnej obecności. Guzowska miała już na koncie imponujące sukcesy sportowe, ale jej zawodowa droga wcale się na tym nie zakończyła. W kolejnych latach podjęła decyzje, które skierowały ją w stronę nowych wyzwań.

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Od ringu do Sejmu. Co dalej?

Po zakończeniu kariery sportowej Iwona Guzowska zaangażowała się w politykę. Została posłanką na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej i sprawowała mandat przez dwie kadencje w latach 2007–2015. Po odejściu z parlamentu zdecydowała się na kolejny zwrot zawodowy. Nie wróciła do regularnych występów w ringu ani nie pozostała w polityce. Zamiast tego zaczęła rozwijać własną działalność, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas kariery sportowej. Świadomie zrezygnowała z polityki i skupiła się na własnym biznesie. Jej nową specjalnością stały się szkolenia, warsztaty i wystąpienia motywacyjne.

Jak dziś wygląda Iwona Guzowska?

Choć od czasów jej największych sportowych sukcesów minęło wiele lat, Iwona Guzowska nadal pozostaje aktywna zawodowo. Można ją zobaczyć podczas wywiadów, wydarzeń i spotkań poświęconych rozwojowi osobistemu. Dzieli się również swoją działalnością w mediach społecznościowych. W 2024 roku została uczestniczką programu "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Jak dziś wygląda? Zobaczcie zdjęcia w galerii.