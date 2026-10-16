Ida Nowakowska wygrywa rodzinny odcinek Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Zaskakujące występy i łzy w Polsacie

Pierwszy w historii programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” odcinek, w którym uczestnikom towarzyszyły rodziny, rozpoczął się od wielkiego, wspólnego show. Wszyscy wykonali hit „We Are Family”. Ten występ miał pokazać, że udział w telewizyjnym formacie buduje relacje na lata, a nie tylko do finałowego klapsa.

Sonda Kto wygra jesienną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026? Marcin Maciejczak Gabriel Fleszar Rafał Brzozowski Marcin Miller Ida Nowakowska Maria Sadowska bryska Ula Milewska

Majka Jeżowska i Maria Sadowska na scenie

Jako pierwsza do wspólnego śpiewania zaprosiła swoje dzieci Maria Sadowska. Na scenie pojawiła się córka Lilianna oraz syn Iwo. Razem wykonali wielki hit Majki Jeżowskiej „A ja wolę moją mamę”. Dla dzieci był to debiut przed tak dużą publicznością, co wiązało się z ogromnymi emocjami. Największa niespodzianka nastąpiła na koniec występu, gdy na scenę weszła sama Majka Jeżowska i dołączyła do śpiewającej rodziny. Wzruszona Sadowska nie kryła łez.

Przede wszystkim gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci! Iwo na hulajnodze odważnie, Lila tak skakała, że wow, brawo!. No i ty jako Majka - szał!

– skomentowała zachwycona Justyna Steczkowska.

Z kolei Gabriel Fleszar wystąpił ze swoim przyjacielem, aktorem Dawidem Czupryńskim. Obaj panowie wcielili się w muzyków zespołu Kombii. Fleszar zagrał Grzegorza Skawińskiego, a Czupryński basistę Waldemara Tkaczyka. Artyści wykonali ponadczasowy przebój „Słodkiego, miłego życia”.

Słuchaj, Gabriel, zachwyciłeś mnie i dziękuję ci bardzo

– ocenił krótko, ale dosadnie Piotr Gąsowski.

Ida Nowakowska z mężem i synem. Walewska ocenia

Kolejny występ przeniósł widzów w świat musicali. Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon pokazali niezwykłe umiejętności. Ten polsko-amerykański duet śpiewał, tańczył i stepował w rytm „Good Morning” z filmu „Deszczowa piosenka”. Uroczym dodatkiem do tego obrazka był ich synek Maksio, który towarzyszył rodzicom.

Kochani, po tym występie zrozumiałam, dlaczego wy jesteście parą. Gratuluję wam bardzo serdecznie

– powiedziała ze wzruszeniem Małgorzata Walewska.

Później na scenie zrobiło się rockowo za sprawą Gabrieli Skyrpan, czyli Bryskiej. Wokalistce towarzyszyli rodzice – Agnieszka Skyrpan i Piotr Nowak-Skyrpan. Rodzina wcieliła się w członków legendarnej grupy The Doors. Wsparcie bliskich pozwoliło Bryskiej na prawdziwe wokalne i emocjonalne szaleństwo.

Justyna Steczkowska o rodzinnych występach

Występ ten niezwykle poruszył Justynę Steczkowską, która nie szczędziła komplementów.

Zawsze wzruszają mnie rodzinne występy, bo jednak rodzina jest sensem życia, tą podporą, wszystkim co mamy najpiękniejsze w życiu, szczególnie jest taka piękna, więc naprawdę gratulacje. Tata był doskonały i mama również. Natomiast wracając do twojego występu, to powiem ci, że jestem oczarowana. Zagrałaś to bardzo dobrze, ale przede wszystkim świetnie zaśpiewałaś. Cudownie było cię obserwować. Ja mówię, wow, to chyba będzie najlepszy twój występ, ponieważ tak odbiegający od ciebie. Naprawdę musiałaś wykonać dużo pracy, nie tylko technicznej, ale też psychicznej, więc naprawdę bardzo ci gratuluję.

Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk

Marcin Miller zdecydował się na występ z przyjacielem, Rafałem Kamińskim (Rafa Shafranek), z którym gra w zespole Boys. Panowie wybrali piosenkę „Mój przyjacielu”. Lider zespołu Boys zmienił się w Krzysztofa Krawczyka, a Kamiński zapewnił doskonałą oprawę taneczną w klimacie Gorana Bregovicia.

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Mój przyjacielu, jesteś wspaniałym Krawczykiem

– stwierdził Piotr Gąsowski.

Rafał Brzozowski, korzystając z przywileju z poprzedniego odcinka, miał do wyboru postać Nicka Cartera z Backstreet Boys lub Witolda Paszta z grupy Vox. Zdecydował się na polskiego wokalistę i do współpracy zaprosił swoich braci, Pawła i Adama. Brzozowscy rozgrzali publiczność wykonaniem hitu „Rycz, mała, rycz”.

Słuchajcie - wspaniały kabaretowy numer, po prostu. Były też bardzo imponujące sztuki pod tytułem gwiazda. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, no, co wam powiedzieć? Popłakałam się troszkę, a wokalnie byłeś po prostu perfekcyjny. No fajna rodzina

– oceniła z uśmiechem Małgorzata Walewska.

Ula Milewska i jej brat jako duet

Ula Milewska wystąpiła ze swoim bratem Piotrem. Oboje od najmłodszych lat śpiewali i tańczyli w zespole „Poloneziaki” w Bielawie. Tym razem stworzyli męski duet – Ula przeobraziła się w Justina Timberlake'a, a Piotr w Chrisa Appletona. Był to dowód na to, że lata spędzone na scenie przynoszą rewelacyjne efekty.

Co tu się wydarzyło? Proszę państwa, ja zamknęłam oczy i myślę, no jestem na jego koncercie, no szał, jestem naprawdę w szoku! Brawo dla was obojga, bo to było bardzo dobre wykonanie tej piosenki, no po prostu świetne wszystko się zgadzało, wielkie brawa ode mnie

– podsumowała zachwycona Justyna Steczkowska.

Marcin Maciejczak w roli Michała Wiśniewskiego

Ostatni występ należał do Marcina Maciejczaka, który wcielił się w Michała Wiśniewskiego, lidera grupy Ich Troje. Na scenie wspierał go kuzyn Adrian Ziółkowski. Dla Adriana był to absolutny debiut, ale nie potrafił odmówić przyjacielowi.

Ziółkowskiego i Maciejczaka łączy nie tylko pokrewieństwo, ale też miłość do programu, który w ich rodzinach ma status kultowego. Zaśpiewali razem balladę „Zawsze z tobą chciałbym być”. W tym występie liczyła się nie tylko charakteryzacja na Ich Troje, ale przede wszystkim prawdziwe uczucia i wspólna historia obu mężczyzn.

Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał, jak otworzyłeś buzię, to jakbym go słyszał, a jak zobaczyłem twoją twarz z bliska, to jakbym go zobaczył 25 lat temu. Masz wspaniałego kuzyna. Dziękujemy ci kochany, że pomogłeś swojemu bratu. Było to wspaniałe, dziękuję

– wyznał Piotr Gąsowski.

Ida Nowakowska wygrywa odcinek Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Po wysłuchaniu wszystkich rodzinnych występów przyszedł czas na punktację. Triumfatorką tego odcinka „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” została Ida Nowakowska. Nagrodę w wysokości 15 tys. zł przekazała na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Na drugim miejscu uplasowała się Bryska, która wygrała 5 tys. zł i przeznaczyła je dla Fundacji Kudłate Łaciate.

Nowe role uczestników Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Rafał Brzozowski wcieli się w Bono z U2,

Marcin Maciejczak pokaże się jako Justyna Steczkowska,

Maria Sadowska będzie Andrzejem Zauchą,

Ula Milewska zagra Paula Stanleya z Kiss,

Gabriel Fleszar wystąpi jako Meghan Trainor,

Bryska będzie Billie Eilish,

Ida Nowakowska zmieni się w Jennifer Lopez.

Marcin Miller początkowo miał zagrać Shakirę, ale zdecydował się oddać tę rolę Uli Milewskiej. Sam wylosował postać Eugeniusza Bodo.

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