Turniej WTA w Wuhan. Iga Świątek kontra Maja Chwalińska w półfinale

Historia pojedynków Polek

Iga Świątek i Maja Chwalińska zmierzyły się po raz pierwszy 3 listopada 2016 roku w turnieju ITF w Sztokholmie. Wówczas 15-letnia Świątek zwyciężyła 6:2, 6:3 w swoim debiucie na zawodowych kortach. Chwalińska, która rozpoczęła karierę nieco wcześniej, zajmowała wtedy 899. pozycję w rankingu WTA, podczas gdy obecnie plasuje się na 22. miejscu. Świątek znajduje się obecnie na 9. pozycji.

Obecny sezon jest niezwykle udany dla Chwalińskiej. Dzięki dotarciu do finału czerwcowego French Open, awansowała z drugiej setki do trzeciej dziesiątki rankingu. Bez względu na wynik półfinału w Wuhan, w najbliższy poniedziałek zadebiutuje w drugiej dziesiątce. Jej wirtualna pozycja to 16. miejsce, a triumf w całym turnieju mógłby ją wywindować na 11. lokatę.

Stawka turnieju w Wuhan

Dla Igi Świątek końcowa faza zawodów w Chinach ma ogromne znaczenie w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Indian Wells. Jeśli Polka wygra turniej w Wuhan, wyprzedzi Karolinę Muchovą z Czech w rankingu „Race to the WTA Finals”. Do obsadzenia pozostało już tylko jedno miejsce, a szanse na nie zachowuje również Ukrainka Marta Kostiuk.

W drugim meczu półfinałowym zmierzą się Łotyszka Jelena Ostapenko, trenowana przez Piotra Sierzputowskiego, oraz Brytyjka Sonay Kartal, zajmująca 170. miejsce w światowym rankingu. To spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00 czasu polskiego. Mecz między Świątek a Chwalińską zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu tego pojedynku.