23-letni aktor zginął w paszczy tygrysa! Tragedia w parku dzikich zwierząt

Wielką Brytanią wstrząsnęła wiadomość o śmierci Williama Chapmana. Dawna dziecięca gwiazda ekranu straciła życie 10 października 2026 roku w wyniku ataku drapieżnika na terenie rezerwatu przyrody Yorkshire Wildlife Park. Mężczyzna miał zaledwie 23 lata. Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia, a opinia publiczna z uwagą śledzi informacje o zmarłym artyście.

Do koszmarnego incydentu doszło na terenie obiektu zoologicznego położonego niedaleko Doncaster, w północnej części Anglii. W sobotę, 10 października 2026 roku, chwilę po godzinie 13:30, służby odebrały alarmujący sygnał o człowieku przebywającym na wybiegu dla tygrysów. Drapieżnik rzucił się na 23-latka. Pomimo szybkiej reakcji ratowników, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

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William Chapman ofiarą tygrysa

Zginął William Chapman. Z ustaleń brytyjskich dziennikarzy wynika, że 23-latek zwiedzał teren ogrodu zoologicznego samotnie. Z nieznanych przyczyn wszedł do strefy przeznaczonej wyłącznie dla dzikich kotów, gdzie spotkał go tragiczny los.

Yorkshire Wildlife Park słynie z ekspozycji egzotycznych gatunków w warunkach imitujących ich naturalne środowisko. Jedną z głównych atrakcji jest sekcja Land of the Tigers, zaprojektowana w taki sposób, aby goście mogli bezpiecznie podziwiać drapieżniki ze specjalnych ścieżek i platform.

Ewakuacja Yorkshire Wildlife Park po ataku tygrysa

Natychmiast po ataku wdrożono procedury bezpieczeństwa i przeprowadzono szybką ewakuację wszystkich gości obiektu. Teren został zamknięty, a dyrekcja parku natychmiast rozpoczęła koordynację działań ze śledczymi badającymi okoliczności zgonu 23-latka. Sprawie przyglądają się również miejscowe władze.

Z doniesień brytyjskiej prasy wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej filmował drapieżnika tuż przed tragedią. Do sieci wyciekły materiały wizualne z miejsca zdarzenia, co wywołało stanowczy sprzeciw krewnych. Rodzina zmarłego zwróciła się z prośbą o uszanowanie ich bólu i powstrzymanie się od publikowania nagrań ukazujących moment ataku.

Kariera aktorska Williama Chapmana w BBC i ITV

Tragiczny wypadek sprawił, że powróciło zainteresowanie dorobkiem artystycznym Williama Chapmana. Pomimo młodego wieku, mężczyzna posiadał doświadczenie w branży filmowej, które zdobywał już w dzieciństwie. Miał okazję występować w programach realizowanych dla popularnych stacji telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, takich jak BBC oraz ITV.

Jednym z jego najważniejszych projektów był udział w serialu "May Contain Nuts" z 2009 roku. Na planie tej produkcji Chapman miał okazję pracować u boku Shirley Henderson, aktorki powszechnie kojarzonej z postacią Jęczącej Marty w kultowej serii filmów o Harrym Potterze.

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Chapman wystąpił również w formacie dokumentalno-fabularnym telewizji BBC zatytułowanym "True Stories", wyemitowanym w 2012 roku. Zagrał tam postać młodego Edwarda Jennera. Właśnie ta kreacja i wcześniejsze role przypomniały widzom o zmarłym po tragicznych doniesieniach o jego śmierci na wybiegu.

Aktor pobierał naukę w prestiżowej Jackie Palmer Stage School, zlokalizowanej w High Wycombe. Instytucja ta słynie ze szkolenia młodych talentów w zakresie aktorstwa scenicznego i filmowego.

Szkoła Jackie Palmer Stage School żegna absolwenta

Dyrekcja i grono pedagogiczne placówki wydało oficjalne oświadczenie żegnające tragicznie zmarłego wychowanka. Zaznaczono w nim głęboki smutek wywołany niespodziewaną stratą oraz zapewniono o dobrych wspomnieniach związanych z 23-latkiem. Podkreślono również, że szkoła była świadkiem jego imponującego rozwoju artystycznego i osobistego.

Policja i inne właściwe organy nieustannie pracują nad rekonstrukcją zdarzeń w Yorkshire Wildlife Park. Głównym celem śledztwa jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i dlaczego młody mężczyzna przekroczył barierki ochronne i znalazł się na terytorium drapieżnika.

Co dalej z tygrysem?

Władze ogrodu zoologicznego poinformowały, że tygrys o imieniu Altai czuje się dobrze i podjęto decyzję o tym, że zwierzę nie zostanie poddane eutanazji. Personel placówki pozostaje do dyspozycji służb prowadzących śledztwo w tej dramatycznej sprawie.

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