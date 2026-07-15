Oszustwa na Mokotowie. Policjanci zatrzymali dwóch kurierów działających w grupie przestępczej

Rozbicie grupy oszustów działających metodą na pracownika banku

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2026 roku, kiedy policjanci z mokotowskiej komendy prowadzili działania dotyczące wyłudzeń pieniędzy przez internet. Sprawcy działali w ten sposób, że podszywali się pod pracowników banków i nakłaniali swoje ofiary do generowania kodów do wypłat. W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili, że jednym z tak zwanych kurierów odbierających gotówkę z bankomatów może być 21-letni obywatel Ukrainy. Mundurowi zorganizowali obserwację w rejonie jednego z urządzeń na warszawskiej Pradze w połowie czerwca 2026 roku.

Zatrzymanie 21-letniego podejrzanego przy bankomacie na Pradze

Podczas obserwacji policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który wielokrotnie podchodził do bankomatu i wpisywał kody odczytywane z telefonu komórkowego. Podejrzany realizował kolejne wypłaty, a zebrany wcześniej materiał dowodowy pozwolił powiązać go z oszustwem dokonanym wcześniej na terenie Mokotowa. Po zakończeniu wypłacania pieniędzy funkcjonariusze zatrzymali 21-latka, przy którym znaleźli ponad 11 000 zł w gotówce. Analiza zabezpieczonego telefonu wykazała, że mężczyzna korzystał z komunikatora do odbierania kodów przesyłanych przez inne osoby z grupy przestępczej.

Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw we Wrocławiu

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany 21-latek otrzymywał wynagrodzenie za każdą wypłatę, a resztę pieniędzy przekazywał dalej. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili tożsamość drugiego mężczyzny, który był odpowiedzialny za odbieranie gotówki od kuriera. Trop zaprowadził mundurowych do Wrocławia, gdzie przy wsparciu tamtejszych funkcjonariuszy zatrzymano 22-letniego podejrzanego. Przy mężczyźnie zabezpieczono telefon komórkowy oraz inne przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych o oszustwa

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów dotyczących oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Śledczy ustalili, że podejrzani brali udział w wypłatach środków pochodzących z przestępstw na łączną kwotę sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za udział w tym procederze grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności, a policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl