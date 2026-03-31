Influencerka urządziła sesję przy trumnie nastoletniej córki. Internauci się wściekli

Sophie-May Dickson to brytyjska influencerka, która zgromadziła wokół siebie sporą społeczność, dzieląc się fragmentami swojego pełnego luksusu życia, w tym macierzyństwem. Kontrowersyjna celebrytka doczekała się dwóch córek. Niedawno starsza z nich, Princess, targnęła się na swoje życie po bolesnych doświadczeniach w kontaktach z rówieśnikami. Pogrzeb dziewczynki wywołał w sieci niemałą furię!

Influencerka straciła córkę. Sophie-May Dickson żegna Princess

16-letnia córka influencerki padła ofiarą cyberprzemocy. Pomimo coraz większej świadomości na temat skali hejtu i jego bardzo poważnych konsekwencji, zjawisko wyśmiewanie zwłaszcza przez anonimowych użytkowników Internetu wciąż jest dużym problemem. Na forum "Tattle Life" pojawiły się tysiące wpisów szkalujących Princess Dickson oraz jej matkę i siostrę. Hejterzy wyśmiewali przede wszystkim ich wygląd i pokazywanie luksusowego stylu życia. W lutym dziewczyna targnęła się na swoje życie, a zachowanie jej matki oraz siostry wprawiło obserwatorów tej przykrej historii w osłupienie.

"Najtrudniejsze pożegnanie. Jak można w ogóle zaakceptować pocałowanie swojego dziecka po raz ostatni? [...] Bardzo tęsknię - ten brakujący kawałek nigdy nie będzie zapełniony. Kiedy odeszłaś, zabrałaś ze sobą kawałek mnie" - napisała 32-latka pod czarno-białym zdjęciem, na którym widzimy ją przy trumnie ukochanej córki.

Pozowane zdjęcia przy trumnie wkurzyły Internet. Obserwatorzy grzmią

To jednak nie pojedyncza, czarno-biała fotka zrozpaczonej influencerki wywołała tyle emocji. Wśród kilku postów upamiętniających zmarłą Princess pojawił się jeden, w którym Sophie-May zamieściła kilka zdjęć wykonanych przy trumnie nastolatki. Widzimy na nich 32-latkę pozującą razem z młodszą córką, Precious-Belle. Uśmiechy, mocny makijaż i krótkie, różowe spódniczki wywołały falę oburzenia. Internauci nie ukrywają niesmaku. Jak czytamy w komentarzach:

"Uważam, że to niepokojące" "Co to, k***a, jest? Robicie j***ą sesję, uśmiechając się i pozując przy trumnie? Naprawdę obrzydliwe" "To wygląda tak źle. Jakbyście świętowały jej śmierć. Kto zakłada imprezowe ubrania na pogrzeb córki?" "Mam nadzieję, że to AI, bo w przeciwnym razie jesteśmy skończeni jako gatunek. Włosy, makijaż i wielkie uśmiechy przy trumnie? To brak szacunku"

Wśród wyrazów współczucia nie brakuje też głosów zrozumienia. Niektórzy bronią zachowania matki i siostry zmarłej, twierdząc, że każdy inaczej przeżywa szok i żałobę, chcąc pożegnać kogoś bliskiego w zrozumiały tylko dla siebie sposób. Sama zainteresowana zabrała już zresztą głos, tłumacząc, że zależało jej na podzieleniu się z innymi ważnym dla siebie wydarzeniem, a nie na wyświetleniach i lajkach.

"To nie sesja zdjęciowa, tylko matka próbująca trzymać się ostatniej chwili, w której kiedykolwiek będzie miała obok siebie obie córki. Żałoba jest do głębi osobista i nikt z was nie może decydować, jak ma wyglądać" "Jesteście niesamowicie silne" "Dziwne, ale każdy przechodzi żałobę inaczej. Jeśli są nią zdjęcia przed trumną córki z drugą córką, to tak zrób"

Szukasz wsparcia w kryzysie? Nie musisz radzić sobie sam! Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi lub martwisz się o kogoś bliskiego, pamiętaj o darmowych telefonach zaufania:

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym (linia całodobowa)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (linia całodobowa)

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (linia całodobowa)

116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (linia całodobowa)

112 - Numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (linia całodobowa)

