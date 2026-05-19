Wielki triumf Arsenalu. Kanonierzy zdobyli mistrzostwo Anglii po niespodziewanej wpadce Manchesteru City!

Londyński Arsenal triumfuje w rozgrywkach Premier League w sezonie 2025/2026.

Manchester City ostatecznie pogrzebał swoje nadzieje na końcowy sukces, notując remis z Bournemouth w ramach 37. serii spotkań.

Kanonierzy odzyskali krajowe trofeum po niezwykle długiej przerwie, która trwała od 2004 roku.

Wpadka Manchesteru City. Arsenal z tytułem w Premier League

Walka o mistrzostwo Anglii według wszelkich prognoz miała trzymać w napięciu do samego końca. Fani z ogromnym napięciem obserwowali rywalizację Arsenalu oraz Manchesteru City, w której o końcowym sukcesie mogły przesądzić zaledwie pojedyncze bramki. Finał tych zmagań okazał się jednak znacznie mniej dramatyczny. Londyńczycy po poniedziałkowym triumfie 1:0 nad Burnley w 37. serii gier oficjalnie przypieczętowali wymarzone trofeum już we wtorek. Ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę znajdowała się pod ścianą i musiała wygrać wyjazdowe starcie z Bournemouth, by podtrzymać swoje nadzieje. Ostatecznie spotkanie zakończyło się niespodziewanym remisem 1:1, co oznacza, że pożegnali się z szansą na zdobycie siódmego pucharu w perspektywie dziewięciu ostatnich lat.

Arsenal 14. raz został mistrzem Anglii i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool. Prawdziwe świętowanie rozpocznie się najprawdopodobniej po niedzielnym meczu ostatniej kolejki z Crystal Palace. Bournemouth dzięki remisowi z City zapewniło sobie udział w europejskich pucharach. Wszystko wskazuje na to, że była to ostatnia szansa Pepa Guardioli na trofeum z drużyną z Manchesteru, z którą ma pożegnać się po tym sezonie.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

