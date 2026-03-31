Francuski gwiazdor przeżywa piekło po rutynowym zabiegu. Zdecydował się na eutanazję

Julita Buczek
2026-03-31 13:09

42-letni francuski aktor i reżyser Arnaud Denis podjął dramatyczną decyzję o eutanazji. Po wielu miesiącach potwornego bólu i poważnych powikłań zdrowotnych gwiazdor paryskich teatrów postanowił zakończyć swoje życie. Jego wstrząsająca historia obrazuje, jak przewlekłe cierpienie może skłonić człowieka do ostatecznego kroku.

Koszmarny finał operacji. Arnaud Denis cierpi katusze

Arnaud Denis, znany z paryskich scen teatralnych, liczył, że po standardowym zabiegu usunięcia przepukliny pachwinowej szybko wróci do formy. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Operacja przeprowadzona w 2023 roku pociągnęła za sobą drastyczne powikłania, w tym krwawienia, problemy neurologiczne, kłopoty trawienne oraz zaburzenia odporności. Denis zmaga się z nieustannym bólem, który obrazowo przyrównał do uczucia wyjadania żołądka przez szczura. Sytuacji nie poprawiła nawet specjalistyczna interwencja chirurgiczna w USA, która kosztowała ponad 50 tysięcy euro.

Zobacz też: Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy

Dramatyczny spadek wagi. Francuski aktor poddaje się eutanazji w Belgii

Choroba zamieniła życie aktora w prawdziwe piekło, a on sam z postawnego mężczyzny przeobraził się we wrak człowieka. Jego waga spadła z 86 do zaledwie 69 kilogramów. Osłabiony i zamknięty w czterech ścianach, Denis porównuje swoją wegetację do stanu, w jakim znajdują się pacjenci w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

Zobacz też: Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił, fanki wpadły w rozpacz

"Z silnego, wysportowanego mężczyzny, ważącego 86 kg, stałem się staruszkiem ważącym 69 kg... Czuję się tak, jakby szczur zjadał mój żołądek" - mówił w wywiadzie z dziennikiem "Le Parisien".

Ponieważ we Francji nie znalazł szans na skuteczne leczenie ani ulgę, aktor postanowił wyjechać do Belgii, gdzie przeprowadzanie eutanazji jest zgodne z prawem. Rozpoczął tam wymagającą procedurę medyczną, by móc odejść na własnych warunkach. Jak sam zaznacza, nie jest to nagły impuls. Decyzja dojrzewała w nim przez miesiące bezskutecznych terapii, kolejnych operacji i wizyt u specjalistów, po których uświadomił sobie, że jego organizm jest nieodwracalnie zniszczony.

Zobacz także: Fani w rozpaczy! Nie żyje Richard Chamberlain, legendarny gwiazdor serialu "Ptaki ciernistych krzewów"!

Arnaud Denis stracił wszystko. Zdecydował się na ostateczny krok

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Arnaud Denis szczerze opowiada o tym, jak rujnująca okazała się choroba. Stracił kontakt z przyjaciółmi, musiał zrezygnować z pracy zawodowej i wycofał się z jakichkolwiek relacji międzyludzkich. Jego losy wywołały ogromne poruszenie, stając się zarazem impulsem do ożywionej dyskusji na temat legalizacji eutanazji i prawa do godnej śmierci na terenie Europy.

"Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania. Człowiek w głębi duszy wie, kiedy jest skazany. Nie mogę już wychodzić z domu, nie mam życia towarzyskiego, nie mam życia w ogóle. Straciłem wszystko, co stanowi o godności ludzkiego życia. I jest coraz gorzej. Żyję jak śmiertelnie chory pacjent z rakiem" - przyznał Denis w wywiadzie.

Jeżeli zmagasz się z kryzysem, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia, nie wahaj się szukać pomocy. Skorzystaj z bezpłatnych i całodobowych infolinii:

  • 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - Numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
Bożena Dykiel nie żyje
