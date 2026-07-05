Spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Jak nisko spadnie polska tenisistka

Spadek w klasyfikacji po wczesnej porażce

W tegorocznej edycji turnieju na kortach trawiastych Iga Świątek była rozstawiona z numerem trzecim. Reprezentantka Polski przystępowała do tych zawodów jako zeszłoroczna triumfatorka. Zawodniczka broniła tym samym dwóch tysięcy punktów rankingowych z poprzedniego sezonu. Sobotnia przegrana w trzeciej rundzie z pochodzącą z Filipin Alexandrą Ealą brutalnie zweryfikowała tę sytuację. Ostatecznie na koncie polskiej tenisistki z całego dorobku pozostało zaledwie 130 punktów.

W nowym zestawieniu reprezentantkę Polski na pewno wyprzedzą Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff oraz Rosjanka Mirra Andriejewa. Szansę na przeskoczenie liderki miała również inna tenisistka ze Stanów Zjednoczonych, Amanda Anisimova. Jednak ta ubiegłoroczna finalistka pożegnała się z londyńską rywalizacją na identycznym etapie turnieju. Kolejną zawodniczką, która może wyprzedzić Polkę trzynastego lipca, jest Czeszka Karolina Muchova. Warunkiem koniecznym do tego awansu jest dotarcie przez nią w trwających zawodach przynajmniej do półfinału.

Jakie turnieje czekają polską zawodniczkę

Po zakończeniu wielkoszlemowych zmagań w Wielkiej Brytanii presja wyników dla polskiej tenisistki wcale nie zniknie. Na początku sierpnia odbędzie się turniej Canadian Open, gdzie w ubiegłym sezonie dotarła do 1/8 finału. Następnie czeka ją wymagająca obrona tysiąca punktów za triumf w prestiżowych zawodach w Cincinnati. Z kolei w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku wywalczyła wcześniej awans do ćwierćfinału i 430 punktów. Najbliższe tygodnie zdecydują o jej ostatecznej pozycji w tym roku.

Sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych po londyńskiej porażce wypowiedziała się bardzo krytycznie o swojej dyspozycji. Z każdym kolejnym miesiącem sytuacja staje się trudniejsza, a realnym scenariuszem jest nawet wypadnięcie poza czołową dziesiątkę. Główna lista coraz mocniej zaczyna przypominać punktację opartą wyłącznie na bieżącym sezonie w ramach rankingu Race. To z niego osiem najlepszych tenisistek awansuje do listopadowego turnieju WTA Finals w Indian Wells. Obecnie Polka zajmuje tam jedenastą lokatę, co po słabym występie zwiastuje dalsze problemy.