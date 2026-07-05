Te gwiazdy wzięły ślub same ze sobą. O co chodzi w jednoosobowych ceremoniach?

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Sologamia, znana również jako autoślub, to fenomen, który na pierwszy rzut oka może wydawać się paradoksalny. Nie jest to akt prawny uznawany przez żadne państwo, lecz głęboko symboliczna ceremonia, w której jednostka deklaruje miłość, wierność i zaangażowanie wobec samej siebie. Ostatnio na taki krok zdecydowała się dziennikarka Joanna Racewicz. Przypomnijmy także inne gwiazdy, które wyszły za same siebie.
Joanna Racewicz: "panna młoda sama ze sobą". Dziennikarka pokazała wzruszające kadry
52-letnia prezenterka jest wdową po zmarłym w katastrofie smoleńskiej oficerze BOR, Pawle Janeczku. Mimo upływu lat Joanna Racewicz wciąż z wielkimi emocjami mówi o mężu, ale życie musiało toczyć się dalej. Dziś dziennikarka nie ukrywa już, że jej serce zabiło mocniej dla nowego partnera, ale to nie przeszkodziło jej w organizacji ślubu z samą sobą. 4 lipca zamieściła ona w mediach społecznościowych pełne emocji nagranie z symbolicznej ceremonii, która zdecydowanie przypominała klasyczny ślub z białą suknią i gośćmi.
"Ja. Panna młoda. Dość dorosła. Na własnym ślubie. Sama ze sobą. Prawdziwa. Zdziwieni? Doskonale rozumiem. [...] Lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki. Aż pojawiły się w moim życiu cudne kobiety. Moje Siostry. I zaprosiły do projektu One&Only. Po ślubie ze sobą - wszystko będzie po nowemu. Wiem, bo sprawdziłam" - napisała.
Te gwiazdy też poślubiły same siebie
Joanna Racewicz nie jest pierwszą osobą publiczną z Polski, które postawiły na sologamię. Pod koniec 2024 roku wyznaniem o ślubie z samą sobą podzieliła się piosenkarka Ania Rusowicz. Symboliczną ceremonię zorganizowała dla siebie po bardzo wymagającym emocjonalnie rozwodzie, a zarazem - po 40. urodzinach.
Również modowa influencerka Jessica Mercedes urządziła dla siebie ślub. Jak tłumaczyła w grudniu 2022 roku, uroczystość była dla niej "afirmacją relacji z samą sobą". Również światowej sławy modelka Adriana Lima postanowiła podkreślić własne szczęście, decydując się na symboliczne zaślubiny w 2017 roku.
Zdecydowanie najgłośniejszy był jednak autoślub Britney Spears. Piosenkarka, która na przestrzeni lat została mocno doświadczona przez los, sformalizowała swój związek z Samem Asgharim, jednak małżeństwo nie przetrwało nawet dwóch lat. Po rozpadzie tej relacji, jesienią 2024 roku Spears pokazała się publicznie w białej sukni z welonem, ogłaszając, że wzięcie ślubu z samą sobą było "najgenialniejszą decyzją w życiu".
Sologamia - coraz częstsze zjawisko
Autośluby na szerszą skalę zdobyły popularność w Korei Południowej, a później trend ten objął cały świat. Symboliczne zaślubiny mają być, tak jak mówiły wymienione wyżej gwiazdy, afirmacją szczęścia, docenieniem relacji z samym sobą oraz otwarciem nowego rozdziału w życiu. Krytycy uważają jednak, że to przejaw narcyzmu. A wy - co myślicie?