Te gwiazdy wzięły ślub same ze sobą. O co chodzi w jednoosobowych ceremoniach?

Sologamia, znana również jako autoślub, to fenomen, który na pierwszy rzut oka może wydawać się paradoksalny. Nie jest to akt prawny uznawany przez żadne państwo, lecz głęboko symboliczna ceremonia, w której jednostka deklaruje miłość, wierność i zaangażowanie wobec samej siebie. Ostatnio na taki krok zdecydowała się dziennikarka Joanna Racewicz. Przypomnijmy także inne gwiazdy, które wyszły za same siebie.

Joanna Racewicz: "panna młoda sama ze sobą". Dziennikarka pokazała wzruszające kadry

52-letnia prezenterka jest wdową po zmarłym w katastrofie smoleńskiej oficerze BOR, Pawle Janeczku. Mimo upływu lat Joanna Racewicz wciąż z wielkimi emocjami mówi o mężu, ale życie musiało toczyć się dalej. Dziś dziennikarka nie ukrywa już, że jej serce zabiło mocniej dla nowego partnera, ale to nie przeszkodziło jej w organizacji ślubu z samą sobą. 4 lipca zamieściła ona w mediach społecznościowych pełne emocji nagranie z symbolicznej ceremonii, która zdecydowanie przypominała klasyczny ślub z białą suknią i gośćmi.

"Ja. Panna młoda. Dość dorosła. Na własnym ślubie. Sama ze sobą. Prawdziwa. Zdziwieni? Doskonale rozumiem. [...] Lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki. Aż pojawiły się w moim życiu cudne kobiety. Moje Siostry. I zaprosiły do projektu One&Only. Po ślubie ze sobą - wszystko będzie po nowemu. Wiem, bo sprawdziłam" - napisała.

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Te gwiazdy też poślubiły same siebie

Joanna Racewicz nie jest pierwszą osobą publiczną z Polski, które postawiły na sologamię. Pod koniec 2024 roku wyznaniem o ślubie z samą sobą podzieliła się piosenkarka Ania Rusowicz. Symboliczną ceremonię zorganizowała dla siebie po bardzo wymagającym emocjonalnie rozwodzie, a zarazem - po 40. urodzinach.

Również modowa influencerka Jessica Mercedes urządziła dla siebie ślub. Jak tłumaczyła w grudniu 2022 roku, uroczystość była dla niej "afirmacją relacji z samą sobą". Również światowej sławy modelka Adriana Lima postanowiła podkreślić własne szczęście, decydując się na symboliczne zaślubiny w 2017 roku.

Zdecydowanie najgłośniejszy był jednak autoślub Britney Spears. Piosenkarka, która na przestrzeni lat została mocno doświadczona przez los, sformalizowała swój związek z Samem Asgharim, jednak małżeństwo nie przetrwało nawet dwóch lat. Po rozpadzie tej relacji, jesienią 2024 roku Spears pokazała się publicznie w białej sukni z welonem, ogłaszając, że wzięcie ślubu z samą sobą było "najgenialniejszą decyzją w życiu".

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Sologamia - coraz częstsze zjawisko

Autośluby na szerszą skalę zdobyły popularność w Korei Południowej, a później trend ten objął cały świat. Symboliczne zaślubiny mają być, tak jak mówiły wymienione wyżej gwiazdy, afirmacją szczęścia, docenieniem relacji z samym sobą oraz otwarciem nowego rozdziału w życiu. Krytycy uważają jednak, że to przejaw narcyzmu. A wy - co myślicie?

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