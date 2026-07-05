MŚ 2026 i mecz z Hiszpanią. Czy Roberto Martinez odniesie historyczny triumf?

Mecz z Hiszpanią wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę

Reprezentacja Portugalii pokonała Chorwację wynikiem 2:1 w fazie 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Kolejnym przystankiem będzie zaplanowany na poniedziałek mecz z Hiszpanią, który odbędzie się w Arlington w amerykańskim stanie Teksas. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego wyeliminował wcześniej Austrię, wygrywając pewnie spotkanie wynikiem 3:0. To starcie ma szczególne znaczenie dla Roberto Martineza, obecnego selekcjonera kadry portugalskiej.

Zanim hiszpański szkoleniowiec przejął kadrę Portugalii, w latach 2016-2022 pełnił funkcję trenera reprezentacji Belgii. Jego debiut na tamtym stanowisku przypadał na konfrontację z rodakami, którą wówczas przegrał dwoma bramkami po trafieniach Davida Silvy. Zespół belgijski pod jego wodzą zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku. Było to możliwe dzięki sprawnej zmianie systemu taktycznego i szybkiemu zjednoczeniu mocno podzielonej drużyny narodowej.

- Teraz rozpoczynają się prawdziwe mistrzostwa świata - powiedział Martinez po zwycięstwie nad Chorwacją.

Jakie statystyki osiąga Roberto Martinez na ławce trenerskiej?

Na początku 2023 roku trener objął rozbitą po porażce z Marokiem portugalską reprezentację narodową. Szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Fernando Santosa, stając się trzecim zagranicznym selekcjonerem w historii tamtejszej kadry. Od samego początku swojej kadencji menedżer musiał mierzyć się z liczną krytyką w przestrzeni medialnej. Dotyczyła ona w głównej mierze bezgranicznego zaufania trenera do Cristiano Ronaldo, który na co dzień występuje w saudyjskim zespole Al-Nassr Rijad.

Przed starciem zaplanowanym na 6 lipca historyczne statystyki wyraźnie przemawiają na korzyść obecnego selekcjonera zespołu. Drużyna narodowa pod jego stałym kierownictwem wygrała dotychczas aż trzydzieści dwa z czterdziestu czterech rozegranych meczów. Ten hiszpański trener odniósł łącznie dziewięć zwycięstw na mundialach, co stanowi najlepszy wynik wśród szkoleniowców z tego kraju. Ewentualna porażka z zespołem prowadzonym przez Luisa de la Fuente może jednak szybko przekreślić ten znakomity dorobek.