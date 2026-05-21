Krzysztof Gojdź w centrum afery. Domniemany mąż publikuje nagrania ze ślubu i przerywa milczenie

Niedawno Krzysztof Gojdź gościł u Żurnalisty, gdzie zwierzał się z kłopotów z prześladowcą. Gwiazdor żartował, że brak czasu uniemożliwia mu randkowanie. Gospodarz przypomniał jednak zdjęcie z wanny z męskimi nogami. Celebryta wytłumaczył, że tajemniczym kompanem był asystent w ramach akcji promocyjnej. Pytany o małżeństwo zdementował plotki o rozwodzie i wyjaśnił, że walczy w sądzie ze stalkerem.

Afera wokół Krzysztofa Gojdzia przybiera na sile

Obecnie specjalista od urody tkwi w samym środku skandalu, a jego własne wypowiedzi najpewniej dolały oliwy do ognia. W internecie uaktywnił się człowiek tytułujący się mężem medyka, który rzucił pod jego adresem szereg oskarżeń i udostępnił prywatne materiały.

Marcin Roznowski zarzucił medykowi kłamstwo i udostępnił wideo z ich ceremonii zaślubin. Pokazał dokumenty z rejestrów hrabstwa Miami-Dade, gdzie mężczyźni mieli sformalizować związek w sierpniu dwa tysiące dziewiętnastego roku. Dodaje również, że właśnie przechodzi proces rozwodowy.

Mąż Krzysztofa Gojdzia publikuje emocjonalne wpisy

Następnie bohater afery porozmawiał z serwisem Pudelek i wyznał, że po latach ciszy musi wyjawić prawdę. Na jego instagramowym profilu udostępniono kolejny osobisty wpis.

Dziękuję Wam wszystkim za ogrom wiadomości, wsparcia i setki pozytywnych komentarzy. Nie spodziewałem się aż takiego odzewu… i szczerze mówiąc, wiele razy czytając Wasze wiadomości, miałem łzy w oczach.

Prawdopodobny partner lekarza wytłumaczył krótko, dlaczego przez tak długi czas trzymał w tajemnicy niewygodne fakty na temat wspólnego życia z popularnym celebrytą.

Marcin Roznowski opisuje koszmarne życie z lekarzem

To nie była łatwa decyzja, żeby po tylu latach przestać milczeć i pokazać publicznie część mojego życia. Przez bardzo długi czas nosiłem wiele rzeczy tylko w sobie, próbując chronić innych, kosztem samego siebie. Ludzie przez lata widzieli luksus, idealne zdjęcia i życie jak z bajki. Nie widzieli jednak piekła, które przeżywałem za zamkniętymi drzwiami. To był najbardziej traumatyczny i wyniszczający okres mojego życia. Przez lata żyłem w strachu, manipulacji, poniżaniu i ciągłym poczuciu, że jeśli powiem prawdę - nikt mi nie uwierzy.

Autor wpisów zaznaczył, że to zaledwie wstęp do jego walki o obiektywną prawdę. Wszystko wskazuje na to, że zamierza wkrótce przedstawić kolejne wstrząsające detale opowiadanej historii i ponownie uderzyć w znanego lekarza.

Dzisiaj widzę jednak, że tysiące ludzi chcą poznać prawdę i usłyszeć również moją stronę tej historii. Może naprawdę przyszedł moment, żeby w końcu przestać się bać i powiedzieć więcej o tym, jak wyglądało to wszystko naprawdę. Dziękuję każdej osobie, która okazała mi serce, wsparcie i zrozumienie. Czytam wszystko. Naprawdę. I widzę więcej, niż myślicie.

Krzysztof Gojdź odpowiada na zarzuty partnera

Wywołany do tablicy gwiazdor postanowił w specyficzny sposób zareagować na aferę. W sieci zamieścił najnowszą fotografię, którą opatrzył wyjątkowo krótkim podsumowaniem całej tej sytuacji.

Zakochany i szczęśliwy. Wiosna w moim sercu.Żaden stalker i hejt nie są w stanie zabić mojej radości życia i miłości — tej do świata i ludzi. Pragnąłbym życzyć każdemu przeżyć choć raz wspaniałą miłość w swoim życiu. Poczuć to uniesienie, motylki w brzuchu, uśmiech pojawiający się bez powodu i ciepło, które daje drugi człowiek. Miłość daje siłę. Sprawia, że świat staje się piękniejszy, a serce bije mocniej. I właśnie takich chwil życzę każdemu — prawdziwych emocji, szczerości i ludzi, przy których chce się żyć jeszcze bardziej. ❤️ Nie zazdrośćmy miłości innym. Otwórzmy się na nią. Kochajmy. ❤️

