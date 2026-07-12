Liga Narodów siatkarek. Bolesny koniec marzeń o medalu

Zacięty mecz o awans w Osace

Polskie zawodniczki zmierzyły się w Osace z reprezentacją Japonii w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej rozgrywek. Stawką tego wyrównanego meczu był bezpośredni awans do czołowej ósemki. Ostatecznie Polska przegrała z Japonią 2:3, a wyniki poszczególnych setów to 25:20, 25:14, 19:25, 21:25 oraz 13:15. Gospodynie potrafiły odwrócić losy rywalizacji po przegraniu dwóch pierwszych partii.

Porażka w tym decydującym starciu oznacza brak awansu do dalszej fazy prestiżowego turnieju. Reprezentacja Biało-Czerwonych zakończyła tegoroczne zmagania na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Wynik ten przerywa świetną passę polskiej drużyny na światowych parkietach. W trzech poprzednich latach nasze siatkarki regularnie stawały na podium, zdobywając brązowe medale.

Osiem zespołów powalczy w Makau

Dzięki zwycięstwu nad polską drużyną azjatycki zespół zapewnił sobie ostatnie wolne miejsce w decydującym etapie. Turniej finałowy rozgrywek zostanie rozegrany w dniach od 22 do 26 lipca w Makau. Udział w nim weźmie osiem najwyżej sklasyfikowanych i zakwalifikowanych drużyn narodowych. Format decydujących meczów będzie wymagał od drużyn najwyższego poziomu koncentracji od pierwszej piłki.

Zestawienie uczestników wielkiego finału było znane niemal w całości przed ostatnim gwizdkiem w Osace. Wcześniej udział zapewniły sobie reprezentacje: Stanów Zjednoczonych, Włoch, Brazylii, Turcji, Holandii oraz Kanady. Gospodarzem turnieju będą z kolei Chiny, które miały zagwarantowany start bez względu na ostateczną pozycję w tabeli fazy zasadniczej.