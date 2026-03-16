Honorata Skarbek walczy z poważną chorobą. Wyznanie wokalistki porusza

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-03-16 15:12

Honorata Skarbek, znana w sieci jako Honey, od dawna boryka się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, które mają ogromny wpływ na jej życie prywatne i karierę. Piosenkarka zdecydowała się szczerze opowiedzieć o swojej walce z SIBO, schorzeniem często mylonym z innymi dolegliwościami układu pokarmowego. Gwiazda postanowiła przerwać milczenie, by podzielić się swoimi codziennymi zmaganiami.

Honorata Skarbek, która zdobyła popularność również jako Honey, przez wiele lat skutecznie oddzielała swoje życie prywatne od zawodowego. Wokalistka nie kryła, że zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi, ale dopiero niedawno zdecydowała się na szczerze wyznanie, nie ukrywając swojej frustracji obecną sytuacją.

Honorata Skarbek dalej na salonach. Niedawno była w szpitalu

Artystka niezwykle rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Mimo niedawnej wizyty w szpitalu i kłopotów zdrowotnych, pojawiła się na kilku ważnych imprezach. Wokalistka uczestniczyła w premierze dokumentu o Dodzie, a także tradycyjnie była obecna na gali Bestsellery Empiku. Właśnie tam Honorata Skarbek odniosła się do plotek na temat swojego życia uczuciowego, potwierdzając, że jest w związku. Jednak na co dzień bardzo dba o to, by jej ukochany nie był wystawiony na błysk fleszy. Ostatnio zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie dotyczące jej stanu zdrowia.

Honorata Skarbek
Galeria zdjęć 25

Z czym zmaga się piosenkarka? Czym jest SIBO?

Honorata Skarbek przyznała w przeszłości, że cierpi na łysienie androgenowe. Jednak jej największym zmartwieniem obecnie jest SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Choroba ta objawia się tym, że bakterie, które naturalnie powinny bytować w jelicie grubym, przenoszą się do jelita cienkiego, powodując nieprzyjemne dolegliwości. Zdiagnozowanie SIBO często bywa trudne, a do najczęstszych objawów należą: wzdęcia, bóle brzucha, biegunki lub zaparcia, a w konsekwencji niedobory ważnych witamin i minerałów.

ZOBACZ TEŻ: Natsu miała poważną rozmowę z Pavlović. "Nie ukrywam, było mi ciężko po tym"

Honorata Skarbek dramatycznie: "rzeczywistość, która od 4 lat niszczy mi życie"

Aby trzymać SIBO w ryzach i hamować niepożądany rozwój bakterii, pacjenci muszą wykazać się dużą samodyscypliną. Oznacza to dbałość o aktywność fizyczną, restrykcyjną dietę i regularne spożywanie posiłków. Ostatnio Honorata Skarbek zabrała głos w mediach społecznościowych, otwarcie przyznając, że jest wyczerpana walką z chorobą, która od czterech lat utrudnia jej codzienne funkcjonowanie. W swoim wpisie nie owijała w bawełnę.

"Nic mi tak nie zniszczyło życia jak codzienna mniejsza lub większa męczarnia z tym i świadomość, że próbowałam już chyba wszędzie, wszystkiego i u wszystkich i wciąż nie mogę znaleźć rozwiązania. [...] To nie jest normalne życie. Jestem już tym tak wykończona. Nie mogę się z tym pogodzić, że nie mogę żyć jak normalny człowiek" - podsumowała.

Sonda
Zdrowo się odżywiasz?
Edyta Górniak wyznaje z bólem: Byłam dla siebie bezwzględna i okrutna
Honorata Skarbek