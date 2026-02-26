Absolutne szaleństwo! Britney Spears znów szokuje na Instagramie. Pokazała piersi

Po uwolnieniu się spod kurateli Britney Spears zrezygnowała z kariery muzycznej. Pod koniec ubiegłego roku piosenkarka zdecydowała się nawet na sprzedanie praw do swojego katalogu, obejmującego takie hity jak "...Baby One More Time", "Toxic" czy "Gimme More". Artystka miała otrzymać za to wynagrodzenie podobne do tego, jakie wcześniej wynegocjował Justin Bieber, czyli 200 milionów dolarów. Nie oznacza to jednak, że w przypadku powrotu na scenę, księżniczka popu nie będzie mogła śpiewać swoich największych hitów. Po prostu nie może rozporządzać prawami do nich i na nich zarabiać.

Britney Spears na Instagramie

Ostatnie tygodnie przyniosły zastój na Instagramie Britney Spears. Czy to była jedynie cisza przed burzą? Na to wygląda. Piosenkarka znowu szokuje internautów bardzo śmiałymi, tanecznymi nagraniami. Na najnowszym z nich ubrana w półprzezroczyste, koronkowe, fioletowe body, przewiązane paskiem, wokalistka tańczy do popularnego hitu. Mało brakowało, by pokazała się całkowicie topless. Intymne kadry zasłoniła emotikoną serca.

Britney pokazała piersi do kamery!

Fani przez ostatnie tygodnie zastanawiali się, co dzieje się z Britney Spears. Artystka dosłownie zniknęła z mediów społecznościowych. Nie dodawała nowych postów, nie skomentowała też medialnych doniesień o sprzedaży praw do legendarnego katalogu. Gdy powróciła, to zrobiła to z przytupem. Na profilu Britney pojawiły się szokujące nagrania. To najnowsze wywołało sporą debatę w mediach społecznościowych na temat stanu piosenkarki. Widzimy na nim, jak Spears tańczy w odsłaniającym wiele body. Artystka była o krok od wpadki! Mało brakowało, by ramiączka od body zsunęły się, a ona pozostała topless.

- W tym momencie moja mama i ja jesteśmy już gotowe, żeby wtargnąć do domu Britney Spears i ją uratować. DLACZEGO NIKT JEJ NIE POMAGA???????? - Bardzo kocham Britney Spears i naprawdę bardzo się o nią martwię - Po czterech tygodniach bez wpisów cały świat zastanawiał się, co dzieje się z Britney Spears. No cóż… wróciła, na dobre i na złe! - czytamy w sieci.

Czy tym razem obawy są uzasadnione? Spora część wielbicieli Spears twierdzi, że artystka doskonale wie, co robi i celowo zamieszcza takie publikacje, by zabawić się mediami i wprowadzić krytykujących jej styl życia internautów w poczucie dyskomfortu.