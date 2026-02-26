To ona 7 lat temu pokonała Viki Gabor w The Voice Kids. Tak dziś wygląda

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-26 12:59

AniKa Dąbrowska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w drugiej edycji "The Voice Kids", którą wygrała. To właśnie ona pokonała w finale debiutującą wtedy Viki Gabor. Od tamtej pory wokalistka konsekwentnie działa na rynku muzycznym i nie zwalnia tempa. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Bardzo się zmieniła?

Jak dziś wygląda AniKa Dąbrowska, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids"? Choć wielu widzów jest przekonanych, że tamten sezon wygrała Viki Gabor, która później zrobiła spektakularną, międzynarodową karierę i triumfowała na Eurowizji Junior, prawda jest inna. To właśnie AniKa sięgnęła po główną nagrodę i to ona podbiła serca widzów w finale programu.

AniKa Dąbrowska w "The Voice Kids"

Popularny format, którego nowy sezon zobaczymy już w marcu, wypromował wiele nazwisk polskiej sceny muzycznej. Na voice’owej scenie pierwsze kroki stawiały m.in. Roksana Węgiel, Sara James czy wspomniana Viki Gabor. Jednak w drugiej edycji to 14-letnia wówczas AniKa, podopieczna debiutującej w roli trenerki Cleo, okazała się bezkonkurencyjna. Już na początku swojej muzycznej drogi młoda artystka zdobyła sympatię widzów szczerością. Otwarcie mówiła o tym, że choruje na mukowiscydozę, którą nazywa swoją "przyjaciółką".

Dziś, jako dojrzała i świadoma kobieta, regularnie angażuje się w akcje profilaktyczne i społeczne, wykorzystując rozpoznawalność zdobytą w programie. Mamy jej nowe zdjęcia!

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"

Tak dziś wygląda AniKa Dąbrowska

AniKa Dąbrowska, mimo trudnych, ale bez wątpienia cennych doświadczeń, patrzy w przyszłość z dużym optymizmem. Artystka otwarcie przyznaje, że nauczyła się żyć z chorobą, a śpiew traktuje jako formę rehabilitacji. Dzięki odpowiednim technikom wokalnym nie obciąża płuc, co pozwala jej bezpiecznie rozwijać pasję i kontynuować karierę.

Wokalistka nie zwalnia tempa. Ma na koncie już trzy albumy. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła grono wiernych fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids". Rówieśniczka Roksany Węgiel przeszła naprawdę imponującą metamorfozę.

AniKa Dąbrowska
Galeria zdjęć 20
The Voice Kids
Anika Dąbrowska