Helena Englert szuka pracownika. Wiadomo, czego wymaga córka słynnego aktora

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-03 20:01

Helena Englert ma obecnie ręce pełne roboty, dlatego zdecydowała się poszukać pomocy z zewnątrz. Znana aktorka zamieściła w sieci ofertę pracy dla osoby, która zajmie się obsługą jej profili w mediach społecznościowych. Choć lista oczekiwań jest bardzo precyzyjna, zabrakło na niej kluczowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia.

Jakie wymagania wobec nowego pracownika ma Helena Englert?

Młoda gwiazda przeżywa obecnie niezwykle gorący okres w swoim życiu zawodowym. Córka Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta jest zaangażowana nie tylko w produkcje telewizyjne i spektakle teatralne, ale postanowiła również prężnie wejść na rynek muzyczny. Z uwagi na natłok obowiązków artystka zdecydowała się znaleźć kogoś, kto profesjonalnie zadba o jej wizerunek w sieci. Właśnie dlatego na jej oficjalnym profilu na Instagramie pojawił się komunikat o poszukiwaniu specjalisty do zarządzania treściami internetowymi. Młoda aktorka doszła do wniosku, że systematyczne prowadzenie platform społecznościowych zwyczajnie przerosło jej aktualne możliwości czasowe.

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Aktorka Helena Englert w białym stroju z założonymi rękami. O jej ofercie pracy przeczytasz na Eska.
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Trzeba obiektywnie przyznać, że harmonogram artystki wręcz pęka w szwach od kolejnych zobowiązań. Oprócz regularnej pracy na planach zdjęciowych i występów na deskach teatru, coraz więcej uwagi poświęca ona na nagrywanie autorskich piosenek oraz dawanie koncertów. W najbliższym czasie rozpocznie się również niezwykle wymagający projekt telewizyjny z jej udziałem, czyli kolejna odsłona popularnego "Tańca z Gwiazdami".

Z tego powodu artystka pilnie szuka sposobów na zrzucenie z siebie części balastu. Z jej internetowego ogłoszenia jasno wynika, że idealny kandydat musi wykazywać się biegłą znajomością najnowszych trendów w sieci oraz posiadać zaawansowane umiejętności szybkiego montażu form wideo. Co niezwykle istotne, przyszły współpracownik musi zagwarantować swoją pełną dyspozycyjność w okresie od sierpnia aż do końca grudnia. Jak można wyczytać między wierszami, na liście pożądanych cech znalazło się również poczucie humoru, które ma stanowić fundament udanej współpracy.

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Należy zauważyć, że proponowana posada nie będzie klasycznym etatem w pełnym wymiarze godzin. Mimo to aktorka dała jasno do zrozumienia, że natłok i ranga codziennych zadań zdecydowanie wykraczają poza ramy dorywczej pomocy wykonywanej w wolnej chwili.

Uwagę zwraca jednak fakt, że w tak szczegółowo sformułowanym komunikacie pominięto najbardziej podstawowe kwestie z punktu widzenia rynku pracy. W udostępnionym wpisie próżno szukać jakichkolwiek konkretów dotyczących przewidywanych zarobków czy też oferowanego rodzaju umowy. Wszyscy aplikujący mają zgłaszać swoje kandydatury bezpośrednio w wiadomościach prywatnych na profilu gwiazdy. To pozwala domniemywać, że aspekt finansowy będzie negocjowany z wyselekcjonowanymi osobami w kuluarach.

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