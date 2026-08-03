Helena Englert szuka pracownika. Wiadomo, czego wymaga córka słynnego aktora

Jakie wymagania wobec nowego pracownika ma Helena Englert?

Młoda gwiazda przeżywa obecnie niezwykle gorący okres w swoim życiu zawodowym. Córka Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta jest zaangażowana nie tylko w produkcje telewizyjne i spektakle teatralne, ale postanowiła również prężnie wejść na rynek muzyczny. Z uwagi na natłok obowiązków artystka zdecydowała się znaleźć kogoś, kto profesjonalnie zadba o jej wizerunek w sieci. Właśnie dlatego na jej oficjalnym profilu na Instagramie pojawił się komunikat o poszukiwaniu specjalisty do zarządzania treściami internetowymi. Młoda aktorka doszła do wniosku, że systematyczne prowadzenie platform społecznościowych zwyczajnie przerosło jej aktualne możliwości czasowe.

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Helena Englert wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami". To wymusiło trudną decyzję

Trzeba obiektywnie przyznać, że harmonogram artystki wręcz pęka w szwach od kolejnych zobowiązań. Oprócz regularnej pracy na planach zdjęciowych i występów na deskach teatru, coraz więcej uwagi poświęca ona na nagrywanie autorskich piosenek oraz dawanie koncertów. W najbliższym czasie rozpocznie się również niezwykle wymagający projekt telewizyjny z jej udziałem, czyli kolejna odsłona popularnego "Tańca z Gwiazdami".

Z tego powodu artystka pilnie szuka sposobów na zrzucenie z siebie części balastu. Z jej internetowego ogłoszenia jasno wynika, że idealny kandydat musi wykazywać się biegłą znajomością najnowszych trendów w sieci oraz posiadać zaawansowane umiejętności szybkiego montażu form wideo. Co niezwykle istotne, przyszły współpracownik musi zagwarantować swoją pełną dyspozycyjność w okresie od sierpnia aż do końca grudnia. Jak można wyczytać między wierszami, na liście pożądanych cech znalazło się również poczucie humoru, które ma stanowić fundament udanej współpracy.

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Należy zauważyć, że proponowana posada nie będzie klasycznym etatem w pełnym wymiarze godzin. Mimo to aktorka dała jasno do zrozumienia, że natłok i ranga codziennych zadań zdecydowanie wykraczają poza ramy dorywczej pomocy wykonywanej w wolnej chwili.

Uwagę zwraca jednak fakt, że w tak szczegółowo sformułowanym komunikacie pominięto najbardziej podstawowe kwestie z punktu widzenia rynku pracy. W udostępnionym wpisie próżno szukać jakichkolwiek konkretów dotyczących przewidywanych zarobków czy też oferowanego rodzaju umowy. Wszyscy aplikujący mają zgłaszać swoje kandydatury bezpośrednio w wiadomościach prywatnych na profilu gwiazdy. To pozwala domniemywać, że aspekt finansowy będzie negocjowany z wyselekcjonowanymi osobami w kuluarach.

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