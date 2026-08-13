Interwencja w Bydgoszczy. Policjant pomógł kajakarzowi wyjść z Brdy

Policjant z Bydgoszczy zauważył mężczyznę w rzece

Posterunkowy Krzysztof Sobczyk, który został przyjęty do służby w Policji na początku lipca 2026 roku, 12 sierpnia 2026 roku wracał po zakończonej pracy do swojego miejsca zamieszkania. Przechodząc w pobliżu Starego Rynku, funkcjonariusz zauważył mężczyznę, który znalazł się w wodzie po tym, jak wypadł z kajaka. Kajakarz wołał o pomoc i próbował samodzielnie wydostać się z rzeki, jednak nie był w stanie dotrzeć do brzegu Brdy. Mundurowy natychmiast zareagował na tę sytuację i ruszył w kierunku potrzebującego człowieka.

Skuteczna pomoc dla kajakarza przy Starym Rynku

Policjant podszedł do nabrzeża i oparł się o barierki, co pozwoliło mu na bezpieczne wychylenie się nad taflę rzeki. Funkcjonariusz wyciągnął ręce w stronę mężczyzny, który go chwycił, dzięki czemu udało się wyciągnąć go na brzeg. Po wydostaniu kajakarza z wody policjant upewnił się, czy wszystko jest w porządku oraz czy konieczne jest wezwanie specjalistycznej pomocy. Na miejscu ustalono, że nie ma potrzeby wzywania ratowników medycznych.

Realizacja policyjnej dewizy Pomagamy i Chronimy

Postawa posterunkowego Krzysztofa Sobczyka wpisała się w policyjne hasło Pomagamy i Chronimy, którym funkcjonariusze kierują się w codziennej służbie. Choć policjant jest dopiero na początku swojej zawodowej drogi, wykazał się on odpowiedzialnością za drugiego człowieka oraz gotowością do podjęcia działań. Sytuacja ta pokazała, że mundurowi reagują na potrzeby mieszkańców także po godzinach pracy. Zdarzenie z 12 sierpnia 2026 roku potwierdziło zaangażowanie funkcjonariusza bydgoskiego Śródmieścia w dbanie o bezpieczeństwo osób postronnych.

Źródło: Policja.pl