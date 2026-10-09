Helena Englert nagrała piosenkę przez przypadek. Wszystko przez szczerą rozmowę o związkach

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HELA stworzyła piosenkę przez przypadek. Wszystko przez rozmowę o związkach
Po intensywnym sezonie festiwalowym, w trakcie którego zagrała na Open’erze, Męskim Graniu i Olsztyn Green Festivalu, HELA prezentuje swój nowy utwór. Okazuje się, że piąty singiel artystki, zatytułowany „PRZEZ PRZYPADEK”, powstał w zupełnie nieplanowany sposób, a jego inspiracją stała się szczera rozmowa o relacjach.
Do narodzin piosenki doszło podczas sesji nagraniowej, która pierwotnie miała być poświęcona zupełnie innemu utworowi. Jak zdradzają kulisy, punktem zwrotnym okazała się luźna rozmowa między artystką a producentem. Zaczęli dzielić się przemyśleniami na temat własnych związków oraz historii, które obserwowali u swoich przyjaciół.
"Nagle okazało się, że zrobiliśmy piosenkę"
Zamiast wracać do pierwotnego planu, twórcy postanowili podążyć za emocją chwili. Nieoczekiwanie rozmowa zaczęła przekształcać się w tekst i melodię, dając początek zupełnie nowej piosence. Sama HELA nie kryje zaskoczenia takim obrotem spraw.
– „PRZEZ PRZYPADEK” naprawdę powstało przez przypadek. Pisaliśmy z producentem inny numer, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o naszych związkach i historiach znajomych. Nagle okazało się, że zrobiliśmy piosenkę. To było cztery miesiące temu, a ja nadal bardzo lubię do niej wracać – opowiada artystka.
Intensywne lato i krok w stronę debiutu
Premiera nowego singla zamyka niezwykle pracowity okres w karierze wokalistki. Latem tego roku HELA otworzyła Flow Stage na Open’er Festivalu, dwukrotnie pojawiła się na Scenie Ż Męskiego Grania, a także wystąpiła na głównej scenie Olsztyn Green Festivalu. Jej fani z pewnością z niecierpliwością czekają na kolejne kroki.
Utwór „PRZEZ PRZYPADEK” jest już piątym singlem w jej dorobku i jednocześnie kolejnym ważnym etapem na drodze do wydania debiutanckiego albumu.
Własny język w świecie alternatywnego popu
Nowa propozycja od HELI pozostaje w świecie alternatywnego popu i elektroniki, w którym artystka konsekwentnie rozwija swój autorski styl. W swojej twórczości łączy bezpośrednie teksty o relacjach i dorastaniu z wyrazistym wokalem oraz nowoczesną produkcją.
Jak podkreśla oficjalny profil artystki, muzyka jest dla niej osobistą i pełnoprawną formą wypowiedzi. Każdy utwór tworzy spójną całość, w której równie ważny jest tekst, warstwa muzyczna oraz świadomie budowana estetyka wizualna.