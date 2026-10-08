Helena Englert mówiła, że nikt jej nie lubi. Wystarczyło jedno nagranie, by internauci zmienili zdanie?

Helena Englert jednak podbiła serca widzów? Komentarze nie pozostawiają złudzeń

W "Tańcu z Gwiazdami" emocje rosną z każdym odcinkiem. Uczestnicy walczą o kolejne punkty, ale przy okazji poznają się również poza parkietem. Niektóre relacje zaczynają wychodzić daleko poza treningi, próby i występy przed kamerami.

Tym razem uwagę zwróciły Magdalena Tarnowska i Helena Englert. Panie postanowiły spędzić razem trochę czasu, ale zamiast kolejnych godzin na sali treningowej przeniosły się do kuchni. Efektem ich wspólnej aktywności były ciasteczka oraz nagranie, które trafiło do internetu.

Zobacz też: Dominik Smaruj ma przepiękną żonę! Widzieliście, jak wyglądała w "Tańcu z Gwiazdami"? Na co dzień Ula Kobiela jest zupełnie inna

Helena Englert mówiła, że nikt jej nie lubi. Teraz internauci wydali wyrok

Magdalena Tarnowska pokazała swoim obserwatorom, jak wyglądało ich wspólne pieczenie. Na nagraniu widać ją razem z Heleną Englert podczas przygotowywania słodkości dla ekipy "Tańca z Gwiazdami". Dziewczyny nie ograniczyły się jednak wyłącznie do mieszania składników. W kuchni nie brakowało żartów, śmiechu i luźnej atmosfery.

Co ciekawe, całe zamieszanie odbywało się w kuchni Bagiego. Influencer w tym czasie miał być zajęty treningiem i "poszedł robić kroki", a panie przejęły jego kuchnię. Nie wszystko wyszło jednak idealnie. Ciasteczka może nie prezentowały się jak wypieki z cukierniczego konkursu, ale najważniejszy był smak.

Zobacz też: Suryś niemal w samej bieliźnie, Wieniawa w cekinach, Englert w sukience, której prawie nie widać. Te kreacje w "Tańcu z Gwiazdami" skradły show

Jeden z uczestników, który miał okazję spróbować przygotowanych przez nie słodkości, przekonywał, że mimo niezbyt perfekcyjnego wyglądu ciasteczka były naprawdę smaczne. Dziewczyny najwyraźniej bardziej postawiły więc na dobrą zabawę niż cukierniczy perfekcjonizm.

Nagranie szybko wywołało reakcję internautów. W komentarzach posypały się komplementy pod adresem Magdaleny i Heleny. Wiele osób zwróciło uwagę przede wszystkim na ich naturalną relację i energię, jaka pojawiła się między nimi.

Helena, jesteś zaje*sta, dziewczyno, i nigdy się nie zmieniaj - pisali internauci.

To szczególnie ciekawe w kontekście wcześniejszych słów Heleny Englert. Aktorka już na początku swojej przygody z "Tańcem z Gwiazdami" otwarcie przyznała, że ma wrażenie, iż nie jest lubiana. Jej wyznanie wywołało wówczas sporo komentarzy. Część widzów przekonywała, że jej odczucia niekoniecznie pokrywają się z tym, jak odbierają ją internauci.

Zobacz też: Tak głosowali widzowie "Tańca z Gwiazdami"! Ich ulubienica znowu na podium!

Zobacz naszą galerię: Helena Englert mówiła, że nikt jej nie lubi. Wystarczyło jedno nagranie, by internauci zmienili zdanie?

28

Sonda Myślisz, że Helena Englert zrobi wielką karierę? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania