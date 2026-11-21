Zamiast skupiać się na czołowych lokatach, polscy kibice i eksperci analizują przyczyny bolesnej porażki biało-czerwonych w zawodach otwierających sezon. Żaden z reprezentantów Polski nie wywalczył awansu do drugiej serii konkursowej. Pierwsza runda przebiegała w bardzo loteryjnych okolicznościach i była często wstrzymywana przez silne podmuchy wiatru. Z najgorszą aurą pod koniec kolejki musieli mierzyć się skoczkowie, którzy wcześniej świetnie spisali się w kwalifikacjach.

Ofiarą niesprzyjającej pogody padł między innymi Kacper Tomasiak. Mimo że w piątkowych kwalifikacjach wywalczył znakomitą czwartą lokatę, to w głównych zawodach wylądował na 105. metrze i zajął dopiero 46. miejsce.

Reszta polskiej drużyny również spisała się znacznie poniżej oczekiwań i nie nawiązała równorzędnej walki z rywalami. Najbliżej finału byli sklasyfikowany na 32. miejscu Maciej Kot oraz 33. Dawid Kubacki, natomiast Jakub Wolny zamknął stawkę na 47. pozycji. Wcześniej na etapie kwalifikacji odpadli Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Szansa na zmazanie plamy po tym niepowodzeniu nadejdzie bardzo szybko, ponieważ niedzielna rywalizacja indywidualna będzie okazją do poprawy nastrojów w polskim zespole.

Skoki narciarskie w niedzielę (22 listopada). O której godzinie konkurs w Lillehammer?

O godzinie 14:30 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnych zawodów mężczyzn, a transmisję z tej części zmagań przeprowadzą Eurosport 1, HBO Max oraz Player.

Start drugiego konkursu indywidualnego mężczyzn zaplanowano na godzinę 16:00, a relację na żywo pokażą stacje TVN i Eurosport 1 oraz platformy HBO Max i Player.