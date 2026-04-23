Ten polski serial wygrał na zagranicznym festiwalu. Wreszcie poznaliśmy obsadę i premierę

HBO Max coraz odważniej eksperymentuje z polskimi serialami. Po bezpiecznej "Odwilży" (w końcu kryminał to najbardziej basic wybór z możliwych) i dobrym, acz zachowawczym "Przesmyku", otrzymaliśmy m.in. odważne i kontrowersyjne "Piekło kobiet", biorące na tapet temat aborcji, teraz zaś nadchodzi "Proud" - dramat obyczajowy z silną reprezentacją społeczności LGBTQ+. Serial zdążył już zadebiutować na festiwalu Series Mania w Lille we Francji, gdzie zdobył główną nagrodę. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli, Ignacy Liss.

"Proud" - czego dotyczy fabuła?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że "Proud" opowiada historię Filipa (Ignacy Liss), młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera.

"Proud" - pierwsze zdjęcia promocyjne

"Proud" - obsada. Kto zagrał w nowym polskim serialu HBO Max?

U boku Ignacego Lissa występują między innymi Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz. W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

"Proud" - kiedy premiera?

Serial "Proud" liczył będzie osiem odcinków i zadebiutuje w serwisie HBO Max już w czerwcu (dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona). Reżyserem jest Karol Klementewicz ("Rodzinka.pl"), a autorką zdjęć Weronika Bilska ("Trzy miłości", "Powiedz mi, co czujesz"). Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski, odpowiadający wcześniej za "Odwilż", "Watahę", "Piekło kobiet" i całą resztę polskich seriali HBO Max (i kilka TVN-u, jak "Prawo Agaty" i "Na Wspólnej"). Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest zaś Andrzej Besztak ("Warszawianka", "Ślepnąc od świateł", "Wzgórze psów").